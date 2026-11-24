Alice Bendová se rozloučila s pejskem, který u její rodiny strávil posledních šest let života. Pejsek z útulku u ní dostalo ještě jednu šanci.
Herečka Alice Bendová prožívá velmi bolestné chvíle. Její rodinu opustil milovaný pejsek Jeníček, který s nimi strávil posledních šest let života. Bylo mu úctyhodných 17 let a v poslední době už bojoval s řadou zdravotních potíží. V redakci In-Lifestyle nás zaujal dojemný příspěvek, kterým se herečka se svým čtyřnohým parťákem rozloučila. Z jejích slov je patrné, jak moc pro ni Jeníček znamenal a jak těžké je pro celou rodinu jeho odchod přijmout.
Jeníček odešel do psího nebe. Rodina má srdce na tisíc kusů
Alice Bendová zveřejnila fotografii svého milovaného pejska a připojila k ní velmi smutnou zprávu. Tentokrát už nešlo o další informaci o jeho zdravotním stavu, ale o definitivní rozloučení. „Loučím se. Dnes jsem odešel do psího nebe. Moje rodina má srdce na tisíc kusů,“ napsala herečka slova, která jako by za Jeníčka pronášela sama jeho psí duše. Pod příspěvek na svém instagramu připojila také podpis „Váš Jeníček“.
Nezapomněla ani na útulek Dogpoint, odkud se pejsek dostal do její rodiny. „A děkuji @utulek_dogpoint, že mě dal té nejvíce milující rodině, kde jsem byl celých 6 let,“ stálo ještě v příspěvku. Jeníček tak prožil závěr svého dlouhého života v prostředí, kde měl všechno, co potřeboval, především lásku a péči. Pro Bendovou a její blízké ale jeho odchod znamená ztrátu milovaného člena rodiny, se kterým sdíleli každodenní radosti i starosti.
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Herečka se o Jeníčka starala až do posledních chvil
O tom, že Jeníčkův zdravotní stav už nebyl dobrý, dávala Alice Bendová svým sledujícím vědět i v předchozích dnech. Fotografie a příspěvky s pejskem se na jejích sociálních sítích objevovaly poměrně často. Herečka otevřeně popisovala, jak se jeho stáří podepisuje na kondici a jak se o něj doma starají. Bylo vidět, že se snaží udělat maximum, aby měl Jeníček i přes zdravotní problémy co největší pohodlí.
V jednom z příspěvků nechala promluvit přímo svého čtyřnohého kamaráda. „No řeknu vám, to stáří a nemoci jsou pěkně na h. . . . Dneska jsem poprvé dostal plínku a další kabátek. Tu plínku jsem si sundal prakticky okamžitě, protože není nad to svobodně čůrat pěkně pod sebe. Ať si mě koupou. Už skoro nechodím a hodně spinkám. Ale papám za dva. Akorát ta síla už ubývá. Ale starají se o mě krásně a já si to užívám,“ napsala před pár dny s typickým nadhledem. I přes těžkosti tak Jeníček podle jejích slov neztrácel chuť k jídlu a především měl kolem sebe lidi, kteří ho milovali.
Smutná zpráva vyvolala mezi fanoušky velkou vlnu soucitu. „Moc mě to mrzí,“ napsala jedna z komentujících, další přidávali plačící emotikony a černá srdíčka. Objevila se také slova podpory, která jistě v těchto chvílích potěší. „Určitě měl u vás krásný život,“ vzkázala jedna ze sledujících. Jiná komentující Alici Bendovou označila za skvělou psí mámu a připomněla, že Jeníček byl velký bojovník. Další napsala, že pejsek měl u herečky velké štěstí a že jí za něj děkuje. Je zřejmé, že si Jeníček získal srdce nejen své rodiny, ale také mnoha lidí, kteří jeho příběh sledovali na sociálních sítích.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Radka Konečného
Tento příspěvek Alice Bendová oplakává ztrátu milovaného člena rodiny: Jeníčkův vzkaz fanouškům trhá srdce byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.