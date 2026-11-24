Železniční dopravu zastavil nečekaný záškodník, narušil stromy u trati
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Železniční dopravu zastavil nečekaný záškodník, narušil stromy u tratiZdroj: JSDH Stráž
Článek byl publikován 24.11.2026 06:35
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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