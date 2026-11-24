GTA 6 dokázalo něco, co žádná jiná hra ani film. Čísla prodejů jsou fascinující
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GTA 6 dokázalo něco, co žádná jiná hra ani film. Čísla prodejů jsou fascinujícíZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 24.11.2026 06:00
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