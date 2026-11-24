Pavlu Tomicovou vyřadil z práce úraz. Herečka byla v plném divadelním provozu, po pádu z koloběžky ale musí na několik týdnů z jeviště pryč. Divadla už proto ruší konkrétní termíny.
Pavla Tomicová musí po zlomenině klíční kosti na čas přerušit pracovní povinnosti. Nejde přitom o první zdravotní problém, který jí komplikuje pohyb, jak bychom na In-Lifestyle chtěli připomenout. Herečka se už v minulosti svěřila s dlouhodobými bolestmi kolene, přesto se pustila i do fyzicky náročných projektů.
Zlomená klíční kost jí komplikuje návrat na jeviště
Podle informací deníku
Blesk došlo k nehodě při jízdě na koloběžce v Hradci Králové. Pavla Tomicová při pádu utrpěla zlomeninu klíční kosti. Nešlo přitom o drobné zranění, které by herečka mohla jednoduše přechodit. Léčba si vyžádala delší čas a zasáhla do jejího pracovního programu.
Zrušena byla představení Herečka sobotní noci, která se měla konat 10. a 17. října, i inscenace Oskar a růžová paní plánovaná na 21. října v Komorním divadle Kalich. Diváci se herečky nedočkali ani v listopadu, kdy odpadla další repríza Herečky sobotní noci 21. listopadu a zrušeno bylo také představení naplánované na 29. listopadu.
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Současné zranění není jedinou komplikací, která herečce v posledních letech ztěžuje pohyb. Už od dětství má problémy s kolenem, které si poranila při pádu z výšky. Zranění tehdy poškodilo chrupavku a problémy ji provázely i v dospělosti. Před několika lety musela podstoupit operaci, při které jí lékaři odstranili zbytky poškozené chrupavky. Ani výrazné zhubnutí jí však nepřineslo úplnou úlevu. V rozhovoru pro
Super.cz přiznala, že ji bolest provází při pohybu a musí docházet na injekce, které jí mají potíže zmírnit.
Ani zdravotní potíže ji ale nepřiměly vzdát se tance. Na konci roku 2025 se znovu potkala s Markem Dědíkem, se kterým kdysi soutěžila ve StarDance, a společně začali trénovat na taneční vystoupení a plesovou sezonu. Přestože pro ni první tréninky po delší době nebyly jednoduché a některé choreografie si musela znovu připomenout, do tance se pustila s energií sobě vlastní. Dědík navíc přiznal, že si kroky a choreografie často pamatuje lépe než on sám.
Ne vždy skončily její pády jen u modřin
Další nepříjemnou zkušenost zažila Tomicová také v květnu 2022, kdy jela jako spolujezdkyně na Vespě své kolegyně Dáši Zázvůrkové. Do jejich stroje narazilo auto a herečka si odnesla bolestivé pohmožděniny žeber. Její kolegyně utrpěla vážnější zranění.
Foto: Nextfoto, Pavla Tomicová, premiéra hudební komedie Beetlejuice v roce 2024
Nebezpečně vypadal také jeden z jejích divadelních výstupů. Během představení Koule na letní scéně Hvězdného léta pod žižkovskou věží se dostala až za okraj jeviště a spadla mezi diváky. Přesto představení dokončila a nakonec se ukázalo, že si odnesla pouze modřiny a pohmožděniny. Někteří diváci dokonce zprvu předpokládali, že nečekaný pád patří k samotnému představení.
Pavlu Tomicovou tak nyní čeká další období, kdy bude muset dát přednost léčbě před pracovním nasazením. Po zlomenině klíční kosti potřebuje především čas na zotavení. Snad se jí tentokrát podaří vrátit na jeviště bez dalších komplikací.
Autorský text redaktora In-Lifestyle.cz Richarda Touše
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Vážný úraz Pavly Tomicové: Následky pádu z koloběžky herečce komplikují návrat na jeviště byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.