Zájem o kvalifikované zdravotníky se promítá do pracovních nabídek, ve kterých se objevují stále vyšší částky. V celém sledovaném oboru zahrnujícím zdravotnictví, farmacii a sociální služby vzrostla průměrná nabízená nástupní odměna za prvních sedm měsíců letošního roku na 40 400 korun. Ve stejném období loňského roku přitom dosahovala přibližně 38 540 korun, což představuje meziroční zvýšení o 4,8 procenta.
Výraznější změny jsou patrné především u některých ošetřovatelských profesí, jejichž zaměstnavatelé musí dlouhodobě řešit nedostatek uchazečů. Vyšší nabídka ale automaticky neznamená, že zaměstnanec dostane uvedenou částku jako pevnou základní mzdu. Výsledný výdělek mohou ovlivňovat příplatky za noční služby, víkendy, svátky nebo další odměny, které se mezi jednotlivými pracovišti liší.
Související článek: Koncesionářské poplatky nemusí platit každý senior. Rozhoduje hranice, kterou si řada lidí ani nezkontroluje
Nejrychleji rostou nabídky pro všeobecné sestry
Právě všeobecné sestry zaznamenaly mezi sledovanými profesemi nejvýraznější procentní zvýšení nástupních nabídek. Zatímco v říjnu loňského roku jim zaměstnavatelé nabízeli v průměru 36 180 korun, letos částka dosáhla přibližně 41 750 korun. Meziročně si tak polepšily o 15,4 procenta, tedy o 5 570 korun. V samostatné inzertní kategorii označované jako zdravotní sestra dosahovala průměrná nabídka dokonce 45 500 korun, přestože toto označení samo o sobě nerozlišuje jednotlivé odborné kvalifikace.
Ošetřovatelé mohli při nástupu počítat přibližně s 34 tisíci korunami, což odpovídalo meziročnímu růstu o 8,6 procenta. U sociálních pracovníků vzrostla průměrná částka na 35 030 korun. Nejhůře z porovnávaných kategorií zůstali odměňováni pracovníci v sociálních službách, kterým zaměstnavatelé nabízeli v průměru 29 360 korun, tedy o 6 procent více než před rokem.
Související článek: Do předčasného důchodu spěchají tisíce lidí. Jedna chyba jim může natrvalo snížit penzi
Při posuzování těchto částek je důležité rozlišovat mezi nabízenou nástupní odměnou a skutečným výdělkem zkušených zaměstnanců. Například v roce 2024 dosahovala průměrná hrubá měsíční mzda všeobecných sester a porodních asistentek v lůžkových zdravotnických zařízeních 62 410 korun.
Do této částky se ovšem započítávaly také odměny a příplatky, takže ji nelze přímo srovnávat se současnými nástupními nabídkami. Výši odměňování ovlivňuje rovněž délka praxe, pracoviště a rozvržení směn. Od letošního dubna se navíc části zaměstnanců ve veřejných službách zvýšily platové tarify o pět procent. Toto navýšení se však týkalo vymezených platových stupnic, nikoliv automaticky všech pracovníků ve zdravotnictví a sociální péči.
Nedostatek personálu trápí většinu zařízení
Vyšší finanční nabídky zatím nestačí k odstranění dlouhodobého nedostatku zaměstnanců. V českém zdravotnictví podle odborných odhadů scházejí přibližně tři tisíce všeobecných sester, přičemž některé novější odhady pro nemocnice uvádějí zhruba dva a půl tisíce chybějících pracovníků. Problém se netýká pouze nemocničních oddělení, ale také následné a dlouhodobé péče.
Podobná situace panuje v sociálních službách, kde nejnovější dostupné šetření odhadlo nedostatek na 2 761 zaměstnanců. V předchozím roce přitom odhad dosahoval 3 019 pracovníků, takže samotný počet chybějících lidí mírně poklesl. Podíl zařízení, která nedostatek personálu hlásila, však naopak vzrostl z 58,9 na 61,4 procenta. Z výsledků tak vyplývá, že personální problémy nadále zasahují většinu dotázaných poskytovatelů sociálních služeb.
Související článek: Šla jsem na pohovor do známého obchodního řetězce. Mzda, kterou mi nabídli, byla naprosto ponižující
Největší nedostatek evidují zařízení v přímé péči o klienty, kde podle přepočtených výsledků posledního šetření schází přibližně 1 402 pracovníků v sociálních službách. Dalších 672 zaměstnanců chybí ve zdravotnických profesích působících v tomto sektoru. Výpadky pracovníků se přitom neprojevují pouze při obsazování volných míst, ale také v každodenním provozu.
Zařízení musí častěji řešit zastupování, přesčasy nebo dočasnou výpomoc, což dále zatěžuje stávající zaměstnance. Někteří poskytovatelé kvůli personálnímu nedostatku nemohou rozšiřovat své služby nebo přijímat další klienty. Významnou překážkou zůstává také fyzická a psychická náročnost práce, která může přispívat k odchodům zkušených zaměstnanců.
Stárnutí populace zvýší potřebu další péče
Personální problémy navíc přicházejí v době, kdy bude Česko potřebovat stále více služeb pro seniory. S přibývajícím počtem lidí ve vysokém věku poroste poptávka nejen po místech v domovech, ale také po domácí a terénní péči. Rozvoj těchto služeb může umožnit části seniorů zůstat déle ve vlastním prostředí a současně snížit tlak na pobytová zařízení.
Neznamená to ovšem, že by domácí péče dokázala nahradit všechny domovy pro seniory, zejména u lidí vyžadujících nepřetržitou pomoc. Vedle nových kapacit proto bude potřeba zajistit také odpovídající počet pečovatelů, zdravotních sester a dalších odborných pracovníků. Rostoucí význam bude mít rovněž dostupnost odlehčovacích služeb, které umožňují rodinným pečujícím dočasně si od náročné péče odpočinout.
Související článek: Člověk je vedený na úřadu práce a přivydělává si. Od roku 2027 se hranice jeho povoleného výdělku posune na tuto částku
Samotné zvyšování nástupních odměn přitom řeší pouze část problému. Zaměstnavatelé musí kromě získávání nových uchazečů udržet také zkušené pracovníky, jejichž odchody mohou nedostatek personálu dále prohlubovat. Důležitou roli proto hraje předvídatelné plánování služeb, dostatečné personální obsazení směn a možnost odborného vzdělávání.
V péči o seniory se zároveň rozšiřují možnosti využití tísňových zařízení a dalších technologií, které mohou přivolat pomoc například při pádu nebo náhlém zhoršení zdravotního stavu. Taková řešení však stále vyžadují dostupného člověka, který na upozornění zareaguje a potřebnou pomoc skutečně zajistí. Pro další rozvoj zdravotnictví a sociálních služeb tak bude rozhodující nejen výše nabízených odměn, ale také schopnost zajistit dostatek kvalifikovaných lidí pro každodenní péči.
helpnet.cz, apsscr.cz, mpsv.gov.cz, csu.gov.cz, seznamzpravy.cz