Evropská komise navrhla další sankce proti Rusku. Míří na banky, ropu i sport
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Evropská komise navrhla další sankce proti Rusku. Míří na banky, ropu i sportZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 24.11.2026 06:10
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