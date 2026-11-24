Linka Lufthansy LH 306 do Janova vypadala na první pohled jako běžné odpolední spojení. V kabině ale stály kartonové krabice na volných sedadlech i mezi nimi. Při přiblížení k italskému pobřeží si zkušení cestující všimli, že stroj klesá podivně pozvolna. Ornitolog Rolf J. A. Gogné, který ptáky doprovázel, později napsal, že kapitán šetrně sestupoval právě kvůli opeřenému nákladu. Asi čtvrt hodiny po dosednutí se víka otevřela. Čtyřicet ptáků cestu nepřežilo, ostatní vylétli do teplého ligurského vzduchu. Gognéův text „Ich flog mit den Schwalben“ (Letěl jsem s vlaštovkami) vyšel v roce 1975 a dnes ho jako dobový dokument zveřejňuje NABU. Bizarní obraz ptáků v dopravním letadle však dává smysl teprve tehdy, když poskládáme celý řetězec příčin. Začíná u počasí a končí u ledovců.
Ledové září, které vyprázdnilo oblohu od hmyzu
Ve Spolkové republice Německo se zářijové teploty roku 1974 držely téměř všude až o 1,5 °C pod dlouhodobým průměrem. Ve třetí dekádě měsíce vystoupala denní maxima jen na 11 až 18 °C, ve vyšších polohách sotva na 6 až 10 °C. Noci se ochlazovaly na jeden až šest stupňů nad nulou, místy rtuť klesla i pod bod mrazu.
Švýcarská meteorologická služba zaznamenala ve své ročence, že mezi 22. a 26. zářím začalo „neobvykle dlouhé chladné období“. Sněhová hranice postupně sjela k 1 300 metrům, 29. září sněžilo už od 1 200 metrů a v pohoří Jura se vločky místy snášely skoro do nížin. Švýcarský veřejnoprávní server SRF Meteo později popsal sedm týdnů vlezlého, studeného a mokrého počasí.
Pro většinu živočichů šlo o nepříjemný výkyv. Vlaštovky a jiřičky zasáhl smrtelně. Jejich jídelníček totiž tvoří takřka výhradně drobný hmyz chytaný za letu. Česká společnost ornitologická u jiřičky uvádí mšice, komáry, muchničky a další drobné dvoukřídlé. Když prší a mrzne, tahle vzdušná potrava se z oblohy prakticky vytratí. A katastrofa udeřila v nejhorší možné chvíli: těsně před tahem si ptáci potřebují nastřádat tuk na cestu dlouhou tisíce kilometrů.
Osm gramů proti zasněženému hřebeni Alp
Kontrolní vážení ve Státní ptačí ochranářské stanici v Ludwigsburgu ukázalo, jak hluboko vlaštovky propadly. Část zachycených jedinců vážila jen něco přes 8 gramů. Běžná hmotnost se přitom pohybuje mezi 16 a 25 gramy, ptáci tedy přišli zhruba o polovinu své hmotnosti.
Ochranář Klaus Ruge ve svém dobovém souhrnu označil Alpy pro takto vyhladovělé ptáky za „ledovou bariéru“. Piloti malých letadel podle něj hlásili sněhová pole a ledovce poseté mrtvými ptáky. Kdo se přes hory pokusil přeletět, často na nich zůstal.
Tady se řetězec uzavírá. Déšť a chlad sebraly hmyz, bez hmyzu ptáci hubli a vyhublí ptáci neměli šanci zdolat horskou překážku, za níž čekalo teplejší Středomoří. Podle nás jde o vzácně názorný příklad, jak rychle malý hmyzožravec ztratí schopnost táhnout, když se v jednom okamžiku sejde nepohoda, hlad a hory. Jedno bez druhého by ptáci možná ustáli. Všechno najednou ne.
Krabice od bot, vlaky do Basileje a charter do Nice
Ze živelné pomoci se během pár dnů zrodila logistická operace, jakou ochrana přírody do té doby nepamatovala. V jihozápadním Německu ji řídil Deutscher Bund für Vogelschutz, předchůdce dnešního NABU, společně s ludwigsburskou stanicí. Lidé sbírali promrzlé ptáky pod střechami, ve stájích i na zemi. Hasiči a policie pomáhali se svozem, Německé spolkové dráhy vozily krabice z Bádenska-Württemberska do Basileje zdarma.
Rychle se ukázalo, že na detailech záleží. Ruge doporučoval kartony velikosti krabice od bot nebo o kousek větší a dno vystlané obyčejnými novinami. Piliny označil za naprosto nevhodné, protože se v nich ptáci dusili. Dobrovolníci přikrmovali moučnými červy a mletým masem, jenže bez návodu leckdo sáhl po rohlíku namočeném v mléce nebo po mačkaném obilí. Vlaštovkám taková strava spíš uškodila.
Do přepravy se zapojila Lufthansa, která se stala stálým partnerem akce, a z ministerstva zemědělství a životního prostředí Bádenska-Württemberska přišla „významná částka“. Jeden charterový let do Nice finančně zaručil konstruktér Felix Wankel, otec rotačního motoru. Západoněmecká armáda, Bundeswehr, vypravila vojenské lety na Sardinii a do Portugalska.
Švýcarská větev běžela souběžně. Kromě Swissairu podle SRF létaly také Air France a Iberia a ptáci se v dokladech vedli jako doprovodný náklad. Už 11. října 1974 zamířil švýcarský stroj s devíti tisíci ptáky do Athén. Vedle vlaštovek a jiřiček se ve Švýcarsku zachraňovali i rorýsi. Pikantní je i symbolika: jiřička byla tehdy v Německu ptákem roku a akce připadla na 75. výročí ochranářského svazu.
Gogné po přistání v Janově sledoval, jak se oba druhy chovají odlišně. Vlaštovky se stáhly nízko k pobřeží a hned začaly lovit. Jiřičky usedly na dráty, upravily si peří a asi po deseti minutách už sbíraly hmyz ve výšce deseti až dvaceti metrů. Část hejn se v první hodině vzdalovala nejprve k severu, z čehož italské noviny mylně usoudily, že se ptáci vracejí do Německa. Dá se předpokládat, že šlo jen o místní orientaci a hledání potravy po stresující cestě.
Milion, půldruhého, nebo až dva miliony zachráněných
Čísla se v různých pramenech liší, a to podstatně. Dobový souhrn NABU uvádí nejméně milion ptáků přepravených ze SRN a dohromady se švýcarskými zhruba 1,5 milionu. Pozdější přehledy SRF a vědecká syntéza britského ornitologa Iana Newtona v časopise Ibis pracují s hodnotou kolem dvou milionů živých ptáků přesunutých dál na jih.
Srovnání s minulostí ukazuje, jak velký skok rok 1974 znamenal. Při podobném středoevropském ochlazení v roce 1931 se letecky do Itálie dostalo 89 tisíc ptáků, podle Newtona pravděpodobně jen nepatrná část obětí. O čtyřicet let později už existovala hustá síť ochranářských spolků, letišť a železničních svozů. Média dokázala během pár dnů zburcovat veřejnost. Ruge navíc tvrdil, že katastrofa z roku 1931 nezasáhla tak rozsáhlé území.
Kolik převezených ptáků skutečně doletělo do Afriky a vrátilo se, nikdo nezměřil. Individuální sledování tehdy neexistovalo, následky se dají vyčíst jen z jarních stavů. Ve Švýcarsku na jaře 1975 ubylo 25 až 30 % jiřiček, u vlaštovek celkový pokles prokázán nebyl, i když lokálně se objevil. Studie v časopise The Auk z roku 2005 potvrdila zvýšenou úmrtnost dospělých jiřiček po takzvané „vlaštovčí katastrofě“ (Schwalbenkatastrophe). Zároveň zachytila rychlé zotavení: sledovaná populace v Rietu vzrostla ze 103 hnízdních párů v roce 1975 na 165 párů v roce 1978.
Kritici se dodnes přou, nakolik akce populaci reálně pomohla. Ať je odpověď jakákoli, statisíce jedinců, kteří by jinak skončili na sněhu, dostaly druhou šanci.
Nejchladnější český říjen a lekce pro podzimní tah
České území tehdejší nepohoda nevynechala. Podle ČHMÚ byl říjen 1974 vůbec nejchladnějším říjnem v historii měření v Česku, s průměrnou teplotou 4,4 °C, tedy o 3,6 °C pod normálem. V Polabí přišel slabý mráz už 11. října, silný pak 5. listopadu. Přímý doklad o srovnatelném masovém úhynu vlaštovek v tehdejším Československu se nám ale dohledat nepodařilo.
Že se scénář může zopakovat, ukázalo září 2024. Česko i Rakousko tehdy zasáhly dlouhé deště s prudkým ochlazením. Český svaz ochránců přírody hlásil tisíce ohrožených vlaštovek a jiřiček, jednotliví nálezci běžně nacházeli desítky mrtvých ptáků. BirdLife Österreich mluvil o „tahovém zdržení“ s tisíci zesláblých či uhynulých ptáků. Mechanismus zůstal stejný jako před půlstoletím, jen tentokrát žádný Boeing nevzlétl. Operace v rozsahu roku 1974 podle švýcarské ornitologické stanice v Sempachu zůstává unikátem.
Česká doporučení jsou dnes opatrnější než tehdejší improvizace:
- Ptáky schované pod střechou, na římse, ve stáji nebo v garáži nerušte, nevyhánějte a nenuťte do nich vodu ani potravu. Po zlepšení počasí často odletí sami.
- Pokud živá vlaštovka či jiřička leží na zemi a neodlétá, volejte dispečink Národní sítě záchranných stanic na čísle 774 155 155.
- Zraněného dospělého ptáka podle České společnosti ornitologické rovnou předejte záchranné stanici, krmit ho bez konzultace nemá smysl.
Dlouhodobě jsou na tom jiřičky hůř než po jakékoli jednorázové pohromě. V Rakousku se jejich počty za dvacet let zhruba rozpůlily, k čemuž přispívá ničení hnízd, nedostatek bláta na stavbu i insekticidy.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková