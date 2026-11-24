Přes tři tisíce podpisů získala petice za zachování jedinečného charakteru oblasti Rejvízu, ve které organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu plánovala v následujících dvou letech vybudování menších okruhů pro běžecké lyžování s umělým zasněžováním. Ty se měly nacházet nedaleko Orlího vrchu a také v blízkosti malého místního hřbitova, který se svým jedinečným charakterem stal i jedním ze symbolů odporu vůči zimní běžkařské aréně.
Ačkoliv zástupci sdružení zaměřeného na podporu cestovního ruchu deklarovali zájem o co nejmenší zásahy do krajinného rázu jedinečné lokality, místní se záměrem ostře nesouhlasili. Vznikl i oficiální web, kde investor představoval plánované úpravy, a uskutečnilo se také veřejné projednání projektu, který byl teprve v rané fázi příprav.
Přesto záměr s celkovým rozpočtem 12 milionů korun získal už v září devítimilionovou dotaci od Olomouckého kraje, po zveřejnění bližších informaci se zvedla vlna nevole. Ta po řadě diskuzí vedla až k faktickému zastavení projektu. Důvodem byl verdikt vedení města Zlaté Hory, jehož místní částí je právě i Rejvíz.
Jedna z variant vedení tras a infrastruktury v Rejvízu. Foto: Tobias Turek
„Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu, z. s., bere na vědomí a plně respektuje rozhodnutí města Zlaté Hory neposkytnout potřebné pozemky pro realizaci projektu zasněžovaných běžeckých lyžařských tras na Rejvízu. V důsledku tohoto rozhodnutí není možné pokračovat v realizaci projektu v původně plánované lokalitě,“ uvedl ředitel organizace Tomáš Rak na sociálních sítích.
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Zástupci sdružení cestovního ruchu doplnili, že požádají Olomoucký kraj o zrušení žádosti o individuální dotaci. Vyjádření města Zlaté Hory zatím není k dispozici.
Lidé z Rejvízu a další příznivci Jeseníků na oficiální oznámení o zastavení příprav zimní arény reagovali s velikou radostí.
„Děkuji všem z celého srdce a doufám v lepší zítřky pro jesenické hory. Rejvíz zůstane Rejvízem, Jeseníky nejsou hotel, ale naše milované hory,“ napsal profil Jesenický tulák. „Rejvíz děkuje! Děkuje městu Zlaté Hory za to, že hájí zájmy Rejvízu, jeho obyvatel, přírody a krajiny. Aréna zimních sportů na Rejvízu nebude! Děkuje všem zdejším, kteří bojovali ve jménu zdravého rozumu. Každý jeden odvedl velký kus práce. A děkujeme především vám všem, milovníkům Rejvízu, za vaši neuvěřitelnou podporu a semknutí v boji za Rejvíz, vaše podpisy na petici i slova podpory. Bez vás by to nešlo. Věřte, že nás vaše projevená láska k Rejvízu až dojímá. Ukázalo se, že když se dobří lidé semknou, dokáží vzdorovat i bezohledným korporátním zájmům dotačních byznysmenů,“ komentoval Apostolos Joanidis.