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Halda Ema jako inspirace. Janáčkova filharmonie podporuje mladé umělce

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Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) rozšiřuje příležitosti pro mladé hudebníky. Mladí vítězové interpretační soutěže vystoupí s orchestrem, vznikne také skladba inspirovaná ostravskou haldou Ema. Filharmonie navíc přijímá přihlášky do své mezinárodní akademie.
Halda Ema jako inspirace. Janáčkova filharmonie podporuje mladé umělce

Halda Ema jako inspirace. Janáčkova filharmonie podporuje mladé umělce

Zdroj: Janáčkova filharmonie Ostrava
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 06:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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