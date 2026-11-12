Kontroly odhalily stovky přestupků. Jedna z řidiček uháněla rychlostí 215 km/h

Kontroly odhalily stovky přestupků. Jedna z řidiček uháněla rychlostí 215 km/hPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kontroly odhalily stovky přestupků. Jedna z řidiček uháněla rychlostí 215 km/hZdroj: Policie České republiky
Článek byl publikován 12.11.2026 06:49
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