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Kontroly odhalily stovky přestupků. Jedna z řidiček uháněla rychlostí 215 km/h

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Dennívýzva
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Moravskoslezští policisté během podzimních kontrol odhalili stovky dopravních přestupků. Nejčastěji řešili překročení rychlosti a používání telefonu. Jedna z řidiček se po dálnici řítila rychlostí 215 kilometrů v hodině.
Kontroly odhalily stovky přestupků. Jedna z řidiček uháněla rychlostí 215 km/h

Kontroly odhalily stovky přestupků. Jedna z řidiček uháněla rychlostí 215 km/h

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 06:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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