Black Friday se blíží. Obchodníci musí u slev zveřejnit jeden údaj, který zákazníci často přehlížejí

Black Friday patří k nejvýraznějším nákupním akcím roku. Obchody lákají na elektroniku, oblečení i spotřebiče a často pracují s procenty, která na první pohled vypadají mimořádně výhodně. Samotná přeškrtnutá částka ale nemusí říkat, kolik zákazník skutečně ušetří. Některé výrobky totiž před akcí stály méně, než kolik naznačuje jejich údajná původní cena. Česká legislativa proto požaduje, aby obchodník při oznámení slevy zveřejnil také nejnižší cenu uplatněnou během předchozích 30 dnů. Právě tento údaj je důležitý pro správné vyjádření procentní slevy.
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Zákon vyžaduje nejnižší cenu za třicet dnů
Jestliže obchod prodával výrobek v posledním měsíci nejlevněji za 1600 korun a nyní jej nabízí za 1500 korun, skutečný pokles činí 100 korun. To odpovídá slevě 6,25 procenta. Prodejce nemůže tuto akci bez dalšího prezentovat jako čtvrtinové zlevnění jen proto, že dříve uváděl cenu 2000 korun. Referenční částka musí vycházet z nejnižší ceny, kterou před začátkem akce skutečně používal. Česká obchodní inspekce upozorňuje, že stejné pravidlo platí i pro plošné akce označené například jako sleva na celý sortiment. U jednotlivých výrobků musí být požadovaný údaj dostupný spolu s aktuální prodejní cenou.
Povinnost uvádět referenční cenu neplatí pouze pro internetové obchody. Týká se také kamenných prodejen, pokud oznamují snížení ceny zboží. Pravidla se uplatňují již několik let a nejsou speciální novinkou pro letošní listopad. Zákazník by si proto měl zvyknout číst menší text na cenovce i mimo velké sezonní výprodeje. Pro kontrolu je vhodné porovnat přesné označení výrobku, protože podobně vypadající modely mohou mít odlišné parametry. Rozhodující je nakonec cena konkrétního zboží, nikoli velikost nápisu se slevou.
Některé akce mají odlišný režim
Zákon pamatuje na výjimky například u rychle se kazícího zboží nebo výrobků nabízených kratší dobu. Zvláštní pravidla se mohou uplatnit také při postupném zvyšování slevy. Jiná situace nastává u skutečně individuálních nabídek nebo u některých akcí podmíněných koupí více kusů. Česká obchodní inspekce například rozlišuje oznámení slevy na konkrétní výrobek od nabídky typu dva kusy a třetí zdarma. Obchodník ale nemůže obejít povinnost tím, že běžnou veřejnou slevu pouze přejmenuje. Zákazník by se měl vždy řídit skutečnou podobou nabídky a uvedenými podmínkami.
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Velké procento ještě neznamená nejlepší nákup
Údaj o nejnižší ceně za 30 dnů je důležitý, ale sám o sobě nezaručí, že je výrobek na trhu nejlevnější. Konkurence může stejný model prodávat za nižší běžnou cenu bez červeného slevového štítku. U dražších nákupů má proto smysl zkontrolovat historii cen a započítat také dopravu nebo případné poplatky. Pozornost si zaslouží i podmínky vrácení zboží a dostupnost konkrétní varianty výrobku. Pokud prodejce cenu před slevou uvádí zavádějícím způsobem, lze podat podnět České obchodní inspekci. Pro zákazníka je ale nejúčinnější kontrolou porovnání skutečné konečné částky ještě před zaplacením.
coi.gov.cz