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Dlouhé kabáty dostávají konkurenci. Menším ženám může více slušet kratší zimní bunda

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Dlouhý kabát může ženě menšího vzrůstu slušet, ale výrazně volný střih někdy postavu zbytečně opticky zatíží. Podzimní móda proto nabízí také kratší vlněné bundy, které končí u boků a nechávají vyniknout pas i délku nohou. Dobře se kombinují s kalhotami s vyšším sedem a rovnými sukněmi. Rozhoduje přitom především délka a šířka konkrétního modelu.
AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

AI ilustrace. Nejde o autentickou fotografii uvedených osob, jejich domácnosti ani konkrétní události či místa.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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