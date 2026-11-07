Dlouhé kabáty dostávají konkurenci. Menším ženám může více slušet kratší zimní bunda

Výběr zimního svrchníku bývá pro menší ženy složitější, než napovídá samotná velikost na štítku. Dlouhý kabát může mít správný obvod, ale příliš dlouhé rukávy, nízko položený pas nebo široká ramena. Výsledkem je střih, v němž postava působí menší. Letošní kolekce proto připomínají i kratší vlněné bundy, které se nosily v různých obdobích minulých desetiletí. Moderní verze mívají pevnější límec, výrazné knoflíky a délku přibližně k bokům. Právě místo, kde bunda končí, může výrazně změnit celkový dojem z oblečení.
Kratší bunda nechá vyniknout pas
Pokud svrchník končí v oblasti pasu nebo horní části boků, zůstává větší část kalhot opticky viditelná. V kombinaci s vyšším sedem se tak může prodloužit linie nohou. Výsledek bývá nejvýraznější u rovných nebo mírně rozšířených kalhot bez zbytečně dlouhých nohavic. Podobný efekt může mít i hladká sukně s vyšším pasem. U kratší bundy je ale důležité, aby se při zvednutí rukou nevyhrnovala příliš vysoko. Správná délka proto musí fungovat nejen před zrcadlem, ale také při běžném pohybu.
Krátký střih navíc nemusí být vždy výhodou. Pokud žena často chodí pěšky v mrazivém počasí, delší kabát ochrání větší část těla. Vlněná bunda může být vhodnější pro mírnější zimu nebo přesuny po městě. Při nákupu je důležité vyzkoušet ji přes svetr, který pod ní bude skutečně nosit. Příliš úzké průramky a ramena omezují pohyb i tehdy, když je obvod kolem pasu správný. Styl by proto neměl převážit nad praktičností.
Dlouhý kabát není pro menší ženy zakázaný
Ani žena s výškou kolem 160 centimetrů se nemusí dlouhých kabátů vzdát. Vhodně zvolený rovný střih může postavu opticky prodloužit, zvlášť když ladí s barvou kalhot a bot. Problém bývá spíše v nepřiměřeném objemu látky než v samotné délce. Dobře padnoucí ramena, rukávy a umístění kapes mohou mít větší význam než módní doporučení pro konkrétní výšku. Pokud kabát potřebuje jen drobnou úpravu délky, může pomoci krejčí. Příliš široký střih však často nezachrání ani zkrácení spodního lemu.
Zimní bunda musí fungovat i v běžném dni
U kratších vlněných modelů stojí za pozornost materiál, podšívka a kvalita zapínání. Dvouřadé knoflíky mohou přední část dobře překrýt, pokud bunda správně sedí přes hrudník. Příliš tuhá látka naopak může při sezení vytvářet nechtěné záhyby. Praktické jsou kapsy umístěné tak, aby nenarušovaly pasovou linii. Svrchník se vyplatí zkoušet i s kabelkou a botami, které žena nosí nejčastěji. Teprve celá kombinace ukáže, zda kratší bunda splnila to, co od ní očekávala.
harpersbazaar.com, vogue.com