Z Hertla je specialista na přesilovky. Český silák ukončil krizi Vegas a má lepší čísla než Pastrňák i Kaprizov

Z Hertla je specialista na přesilovky. Český silák ukončil krizi Vegas a má lepší čísla než Pastrňák i KaprizovPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Z Hertla je specialista na přesilovky. Český silák ukončil krizi Vegas a má lepší čísla než Pastrňák i KaprizovZdroj: Vegas Golden Knights
Článek byl publikován 07.11.2026 08:56
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