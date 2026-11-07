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52 bodů a 24 doskoků? Tohle NBA neviděla 52 let! Nemocný Wembanyama předvedl výkon z jiné planety

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Victor Wembanyama se necítil dobře, Dallasu z toho ale lépe nebylo. Francouzský obr nasbíral životních 52 bodů, 24 doskoků a osm bloků, přičemž vítězným trestným hodem rozhodl o výhře San Antonia 112:111.
52 bodů a 24 doskoků? Tohle NBA neviděla 52 let! Nemocný Wembanyama předvedl výkon z jiné planety

52 bodů a 24 doskoků? Tohle NBA neviděla 52 let! Nemocný Wembanyama předvedl výkon z jiné planety

Zdroj: San Antonio Spurs
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 09:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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