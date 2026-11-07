Křehké šátečky z trouby mají své kouzlo: Zlatavé těsto a jemná struktura lákají k dalšímu kousku

jsou ten typ pečení, který na talíři udělá parádu, ale v kuchyni kvůli němu nemusí padnout půl dne. Hlavně ve chvíli, kdy sáhnete po Šátečky , nakrájíte ho na čtverce a rohy přehnete přes formičku, případně později přes listovém těstě náplň. Tím je velká část práce pryč. Vejce na potření bych ale neškrtala, bez něj zůstanou po upečení nevýrazné, bledé a trochu unavené.
Na
šátečcích je příjemné i to, že se u nich nikdo nemusí hádat o jediný správný recept. Někdo dělá z tuku, mouky, tvarohu a špetky soli, jiný má radši kynutou verzi. Jenže když se peče odpoledne mezi dalšími věcmi, často vyhraje obyčejné listové těsto z obchodu. Malá poznámka z praxe: tvarohové těsto těsto při skládání lehce povytáhněte a spoj opravdu pořádně přitiskněte. V troubě se totiž dokáže otevřít zrovna ve chvíli, kdy už s tím člověk nic nenadělá. A nestává se to jen začátečníkům. Recept na rychlé šátečky s pudinkovým krémem
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme 1 balení listového těsta 1 ks vejce na potření Pudinkový krém 750 ml mléka 2 balíčky vanilkového pudinku 120 g másla 80 g cukru moučka Postup přípravy křupavých šátečků z listového těsta
1. Listové
těsto podle potřeby ještě trochu přejeďte válečkem a nakrájejte ho na stejně velké čtverce. Jestli budete péct na kovových trubičkách, nejdřív je potřete máslem, ať se pak těsto dobře sundává.
2. Jeden cíp čtverce přehněte přes trubičku, potřete ho
vejcem a přes něj položte protilehlý cíp. Spoj pořádně zmáčkněte prsty. Bez trubiček to jde také, jen se šátečky skládají běžně kolem náplně. Foto: Cooky.cz, Malé balíčky, velká radost: Šátečky z křehkého těsta, které zmizí dřív, než stihnou vychladnout
3. Připravené kousky ještě jednou potřete
vejcem a dejte je na plech s pečicím papírem. Pečte při 200 °C asi 15 až 18 minut, dokud nechytnou zlatou barvu.
4. Mezitím si z
mléka a vanilkových pudinků uvařte hustý pudinkový základ. Jakmile je hotový, přitiskněte na jeho povrch fólii, aby se nahoře neudělal škraloup.
5. Změklé
máslo vyšlehejte s cukrem a po částech zašlehávejte vychladlý pudink. Výsledný krém má být hladký a spíš pevný, rozhodně ne řídký.
Tvarohové koblížky s pomerančovým nádechem, které se rozplývají na jazyku a mizí ještě teplé
6. Upečené šátečky nechte úplně vychladnout. Plňte je až potom, jinak krém zbytečně povolí. Nakonec je dejte na tác a klidně je lehce poprašte cukrem, pokud máte chuť.
TIP: Pokud nechcete náplň tak sladkou, dá se část krému nahradit tvarohem. Funguje to dobře, jen počítejte s tím, že máslový pudinkový krém drží tvar o něco spolehlivěji. Povidla, tvaroh, nebo pudink?
Šátečky snesou různé náplně i různé druhy těsta, v tom je jejich výhoda. V receptech se často objevuje tvarohové těsto s
povidly, máslové těsto s moukou v poměru 250 g na 250 g, ale i kynutá varianta z mouky, droždí, mléka, vajec a másla. Když je čas a člověku se chce stát u těsta, kynuté šátečky mají něco do sebe. V běžném kuchyňském provozu ale listové těsto ušetří dost práce.
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Jednoduché šátečky z listového těsta ukrývají šťavnatá jablka a po upečení mají krásně zlatavý povrch
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