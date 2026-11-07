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Téměř pět let tam turisté nesměli. Oblíbená památka Českého ráje se dnes znovu otevírá zdarma

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Drábské světničky v Českém ráji se v sobotu 7. listopadu znovu otevírají návštěvníkům. Záchrana poškozeného skalního hradu stála bezmála 18 milionů korun. Vstup bude celoročně bezplatný a přístupové cesty povedou ze tří směrů.
Téměř pět let tam turisté nesměli. Oblíbená památka Českého ráje se dnes znovu otevírá zdarma

Téměř pět let tam turisté nesměli. Oblíbená památka Českého ráje se dnes znovu otevírá zdarma

Zdroj: Lukáš Kalista / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), zmenšeno
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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