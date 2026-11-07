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Devatenáct let, 23 zápasů a žádná výhra. Slavia dorovnala antirekord Ligy mistrů

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Slavia čeká na vítězství v hlavní fázi Ligy mistrů od září 2007. Po domácí porážce 1:2 s Arsenalem natáhla sérii na 23 utkání a dorovnala historický antirekord FCSB. Ironií osudu je, že posledním poraženým Pražanů byl právě rumunský klub, tehdy ještě vystupující jako Steaua Bukurešť.
Devatenáct let, 23 zápasů a žádná výhra. Slavia dorovnala antirekord Ligy mistrů

Devatenáct let, 23 zápasů a žádná výhra. Slavia dorovnala antirekord Ligy mistrů

Zdroj: SK Slavia Praha
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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