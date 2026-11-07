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Konec dlouhých omezení. Kasárna Karlín zahajují provoz vnitřních prostor

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Kasárna Karlín se po dlouhém období omezeného provozu vracejí k běžnému provozu. Kulturní centrum bude tak opět otevřené každý den po celý rok. Návštěvníci se mohou ve vnitřních prostorách Kasáren těšit na kavárnu, hudební klub, kino i pravidelný kulturní program.
Konec dlouhých omezení. Kasárna Karlín zahajují provoz vnitřních prostor

Konec dlouhých omezení. Kasárna Karlín zahajují provoz vnitřních prostor

Zdroj: Kasárna Karlín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 08:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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