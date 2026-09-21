Týden bude chladný a deštivý, na víkend dorazí babí létoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Týden bude chladný a deštivý, na víkend dorazí babí léto
Třetí zářijový víkend se v Libereckém kraji zapsal do statistik výrazným nárůstem havárií. Hasiči vyjížděli...
O tři dny dřív než loni zahajuje letos Teplárna Liberec novou topnou sezónu. Zatímco loni začala dodávky...
Liberec dokončil výstavbu repliky Technikova pavilonu v areálu výstaviště za 48,2 milionu korun. Zejména...
Hokejisté Kladna zvítězili ve 3. kole extraligy na ledě Liberce. Rytíři navázali na výhru z Vítkovic a...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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