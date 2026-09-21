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Týden bude chladný a deštivý, na víkend dorazí babí léto

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Začátek nového týdne bude chladnější, postupně se ale začne oteplovat a na víkend meteorologové slibují babí léto se sluncem a teplotami nad dvacet stupňů.
Týden bude chladný a deštivý, na víkend dorazí babí léto

Týden bude chladný a deštivý, na víkend dorazí babí léto

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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