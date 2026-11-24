Ještě v polovině listopadu měl druhý nejsledovanější duel večera ve Walesu příchuť pokusu v laboratoři. Australan Jai Opetaia, neporažený šampion cruiserweightu, tedy váhy o patro pod těžkou, měl poprvé vystoupit nahoru a nastavit bradu jedné z nejtvrdších pravaček divize. Z toho sešlo. Bývalý mistr světa v těžké váze Deontay Wilder dostal nového soupeře a karta duelu Tysona Furyho s Anthonym Joshuou se přepisuje pár týdnů před prvním gongem. Redakce MMAmag položila vedle sebe aktuální oficiální kartu, kterou pořadatel zveřejnil 23. listopadu 2026, a zachycené starší znění téže stránky a spočítala, kolik času na změnu vlastně zbývá.
Wilderovi přepsali soupeře 17 dní před Cardiffem
Ve druhém hlavním zápase večera nastoupí Wilder s bilancí 45–4–1 a 43 knockouty proti Martinu Bakolemu. Podle oficiální karty na Netflix Tudum program doplňují ještě zápasy Moses Jolly proti Igoru Macedovi a Da’Mazion Vanhouter proti Michaelu Essombovi, hlavní zápas Furyho s Joshuou zůstává beze změny. Datum i místo drží: 11. prosince 2026 ve velšském Cardiffu. Od 24. listopadu 2026 do zápasového večera zbývá 17 dní.
Oficiálně uváděným důvodem, proč Opetaia z plakátu zmizel, je zranění ruky.
Opetaia odstoupil kvůli zranění ruky
Odstoupení oznámil tábor bojovníka 18. listopadu 2026. Sky Sports téhož dne citoval spolupromotéra Micka Francise: „Jai utrpěl zranění ruky během svého zářijového zápasu“. Podle Francise se poranění zhoršilo v tréninku a Opetaia se teď soustředí na léčbu a na cíl stát se nesporným šampionem cruiserweightu. Sám bojovník podle téhož serveru vzkázal: „Omlouvám se všem“. Jiný důvod ani jedna strana veřejně neuvedla.
V oficiálním žebříčku Světové boxerské asociace (WBA) k září 2026, do kterého redakce MMAmag nahlédla, je Opetaia veden jako světový šampion cruiserweightu a v přehledu titulových zápasů stojí u 12. září 2026 jeho výhra technickým knockoutem v devátém kole. Z plánů na těžkou váhu se tak stal návrat k vlastní divizi.
Náhradník přitom na kartě celou dobu byl, jen o patro níž a proti jinému jménu.
Kdo je chlap, kterého povýšili z podkarty rovnou k Wilderovi
Martin Bakole, konžský těžkotonážník s bilancí 21–2–1, měl podle staršího znění karty boxovat se Solomonem Adebayem. V aktuální sestavě Adebayovo jméno chybí a Bakole se posunul o patro výš. Netflix u něj uvádí 16 knockoutů, výšku 6 stop a 6 palců (zhruba 198 cm) a to, že je mladším bratrem bývalého šampiona cruiserweightu Ilungy Makabua. V únoru 2025 prohrál s Josephem Parkerem o prozatímní titul organizace WBO: v dokumentu organizace WBO za únor 2025, který redakce MMAmag prošla, je výsledek zapsaný jako TKO ve druhém kole, datum 22. února 2025 potvrzuje přehled změn WBA. Naposledy, v květnu 2025, remizoval s Efem Ajagbou. Místo hosta z nižší váhy tak proti Wilderovi stojí přirozený muž těžké váhy.
|Pozice na kartě
|Starší znění karty
|Karta z 23. 11. 2026
|Hlavní zápas
|Fury proti Joshuovi
|Fury proti Joshuovi
|Druhý hlavní zápas
|Wilder proti Opetaiovi
|Wilder proti Bakolemu
|Bakole na podkartě
|proti Solomonu Adebayovi
|nic
Starší verzi karty dokládá zachycený indexovaný výpis stránky Netflixu a záznamy dalších médií.
Co z toho má divák u obrazovky v Česku
GLOSA Karta neztratila hodnotu, ztratila kuriozitu. Zmizelo z ní to, o čem by se mluvilo i v hospodě, kde box nikdo nesleduje: menší šampion, který si jde zkusit, jestli unese ránu o váhu výš. Zbyla tvrdá, obyčejná, docela možná krátká těžká váha.
Divák v Česku na tom netratí ani korunu. Pořadatel uvádí, že večer poběží 11. prosince 2026 živě na Netflixu po celém světě a pro předplatitele bez dalšího poplatku, takže se neřeší nákup přenosu zvlášť. Přesný čas startu Netflix v oficiálním textu neuvádí. Fury a Joshua se v profesionálním ringu ještě nikdy nepotkali, Wilder si s Furym mezi lety 2018 a 2021 odbyl celou trilogii, a právě on má podle redakce MMAmag ze všech jmen na plakátu nejvíc co ztratit: proti němu teď stojí někdo, kdo ho může přetlačit, ne jen přeboxovat. Z plánovaného experimentu je čistá těžká váha.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek