„Zasněžovat jsme začali už v pondělí 23. listopadu a budeme v tom pokračovat, dokud nám to současné mrazy umožní. Zatím ale nelze předjímat termín otevření areálu pro lyžaře a snowboardisty. Rádi bychom to zvládli v první dekádě prosince, ale uvidíme,“ informoval Plzeňskou Drbnu Jan Kasík, ředitel areálu Šumavský Špičák.
Zasněžování U Zalomeného
Největší lyžařský areál Plzeňského kraje poprvé vstupuje do zimy pod novým jménem Šumavský Špičák. Cena skipasů v e-shopu začíná v nadcházející sezóně na 590 korunách. Šumavskému areálu se loni osvědčil prodej skipasů online za flexibilní ceny prostřednictvím vlastního e-shopu, jehož prodej meziročně vzrostl o 20 procent. Také letos proto bude nabízet cenově zvýhodněné jízdenky touto cestou.
„Online ceník bude ve vybraných dnech začínat už na 590 korunách, což je o 200 Kč méně než loni za celodenní skipas pro dospělého. Lyžařům garantujeme, že nákup přes náš e-shop bude vždy cenově výhodnější než na kamenné pokladně v areálu,“ uvedl k tomu ředitel Jan Kasík.
Celodenní skipas zakoupený na pokladně stojí po celou zimní sezonu 950 korun, s výjimkou období takzvané „TOP sezony“, kam patří například období mezi vánočními svátky a Novým rokem nebo některé víkendy. Stejně jako v jiných českých či alpských střediscích platí, že cenové zvýhodnění při online nákupu je největší při nákupu s delším časovým předstihem.
Areál má k dispozici 8,5 kilometru sjezdovek
Sportovní sjezdovky s převýšením 300 metrů doplňují lehčí tratě pro rodiny s dětmi.
„Celková délka sjezdovek činí 8,5 kilometru. K dispozici je pět hlavních sjezdovek s propojenými úseky a objížďkami. Další lehké (modré) sjezdovky se nacházejí také pod hotelem Sirotek, přibližně 100 metrů od hlavního areálu. Špičák tak oslovuje širokou skupinu lyžařů a snowboardistů všech výkonnostních úrovní, od začátečníků a mírně pokročilých až po zdatné a závodní lyžaře," uvedl mluvčí střediska Karel Samec.
Známou raritou Šumavského Špičáku je nejprudší česká sjezdovka Šance se sklonem až 45 stupňů. Na sjezdovce Lubák vznikla nová tréninková trať pro lyžařské naděje Plzeňského kraje i veřejnost. Na Spodní Šanci je trať pro měřený slalom, fotobuňka pro měření rychlosti jízdy a u lesa také funline trať s terénními vlnami a sněžným tunelem. Na Turistické sjezdovce se v její dolní části nachází skikrosová dráha. Jak funline, tak skikrosová dráha bývají v provozu jen za dobrých sněhových podmínek.
Na osvětlené Spodní Šanci se koná večerní lyžování vždy ve středu, pátek a sobotu od 18:30 do 21:00 hodin. Pro běžkaře je za dobrých sněhových podmínek pravidelně upravován tříkilometrový okruh přímo v areálu. V okolí jsou k dispozici další desítky kilometrů upravovaných stop, včetně trasy do blízkého Německa.
O přepravu lyžařů se stará čtyřsedačková lanovka, šest vleků a pohyblivý koberec pro děti. Areál disponuje nejvyšší kapacitou zasněžovací techniky v oblasti – 45 sněžnými děly. Špičák má také moderní rolby s navijáky na úpravu sjezdovek. Hlavní parkoviště se nachází přímo u sjezdovek, další jsou v blízkém okolí. Vlaková zastávka na trase Praha–Plzeň–Špičák je vzdálena pouhých 300 metrů od nástupu na lanovku.