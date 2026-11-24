Kodaňský soud uložil Gretě Thunbergové pokutu za dvě protestní akce
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Kodaňský soud uložil Gretě Thunbergové pokutu za dvě protestní akceZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 24.11.2026 15:05
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