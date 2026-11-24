Kdo se v říjnu projde pod staré duby, šlape po surovině, kterou naši předkové pražili, loupali a mleli. Podle materiálu
České lesnické společnosti vyprodukuje dospělý dubový porost v semenném roce 0,7 až 2 tuny žaludů na hektar. Jediný dobře vyvinutý solitérní dub shodí 40 až 100 kilogramů. Kilogram kvalitních plodů přitom čítá zhruba 230 kusů. I nevelký háj tak na podzim nabídne stovky kilogramů materiálu, ze kterého se dá upéct chléb, sušenky nebo perníčky a uvařit „kávu“. Botanik Petr Karlík pro CNN Prima NEWS popisuje chuť žaludové mouky jako jemně oříškovou s lehkou trpkostí. Speciální stroje nebudete potřebovat. Spíš trpělivost. Proč je žaludová mouka přirozeně bez lepku
Žaludy rostou na dubu, s obilím nemají nic společného. Lepek obsahují pšenice, žito a ječmen, kdežto plod dubu žádnou z těchto bílkovin nenese. Jádro po oloupání a odstranění hořkých tříslovin skrývá hlavně škrob, tuky a minerální látky. Odborný přehled polských vědkyň Szabłowské a Tańské z roku 2021 řadí žaludovou mouku mezi podceňované suroviny s dlouhou kulinární tradicí a vyzdvihuje její bezlepkový potenciál spolu s obsahem vlákniny a polyfenolů.
Celiaci ovšem musejí hlídat jinou věc: kontaminaci. Evropská pravidla dovolují označit potravinu jako „bez lepku“, pokud obsahuje nejvýše 20 mg lepku na kilogram. Domácí mouku žádná laboratoř neprověří, takže bezpečnost stojí na čistotě kuchyně. Mlýnek, ve kterém se předtím mlela pšenice, dokáže celou várku znehodnotit. Samostatné nádoby, vydrhnuté plechy a oddělené skladování proto patří k postupu stejně jako samotné máčení.
Pro řadu domácností má téma i finanční rozměr. CNN Prima NEWS loni spočítala, že bezlepkový rohlík vyjde na 33 Kč a srovnávací nákup stál 340 Kč proti 75 Kč u běžné varianty. Žaludy pod stromem nestojí nic. Platíte za ně vlastní prací.
Mouka ze žaludů krok za krokem
Celý proces zvládne doma kdokoli, kdo má nůž nebo louskáček, velkou nádobu na vodu, síto či plátno, troubu nebo sušičku a mlýnek. Nejvíc času zaberou dvě fáze: loupání a vyluhování.
Sběr: berte jen zralé hnědé žaludy, které samy spadly. Žaludy dozrávají koncem září a v říjnu a opadávají spolu s listím. Třídění: zelené, plesnivé, červivé a popraskané kusy rovnou vyřaďte. Drobná dírka ve skořápce obvykle prozradí larvu uvnitř. Loupání: tvrdou skořápku rozlouskněte a jádro vyjměte. Drcení: jádra nasekejte nebo rozmixujte s trochou vody. Jemnější drť se vyluhuje rychleji. Vyluhování: hmotu zalijte studenou vodou, nechte odstát a hnědou tekutinu slijte. Opakujte, dokud voda nezůstane čirá. Sušení a mletí: vyluhovanou drť rozprostřete na tácy, vysušte v mírně teplé troubě nebo sušičce a pak umelte najemno.
Rozhoduje jazyk, hodinky jen orientačně. Malý kousek ochutnejte: správně upravená hmota chutná jemně oříškově a nesvírá ústa. Pokud hořkne, pokračujte. Studená metoda podle britské organizace Woodland Trust obvykle zabere několik dní s denní výměnou vody, horké vyluhování zkrátí proces na hodinu či víc. Karlík pro CNN Prima NEWS shrnuje, že výroba mouky je „pro trpělivé lidi“.
Hotová mouka obsahuje přirozené oleje, které při pokojové teplotě žluknou. Uchovávejte ji ve vzduchotěsné dóze v lednici, větší zásobu raději v mrazáku. Celé nezpracované žaludy vydrží o něco déle, pokud zůstanou suché a v chladu, kde je nenapadne plíseň.
PxHere Žaludová, rýžová, nebo pohanková: srovnání v číslech
Žaludová mouka se od běžných bezlepkových alternativ liší hlavně tukem. Podle nutriční databáze amerického ministerstva zemědělství (USDA) vypadá stovka gramů takto:
Mouka (100 g) Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy Žaludová (plnotučná) 501 kcal 7,49 g 30,17 g 54,65 g Rýžová bílá 366 kcal 5,95 g 1,42 g 80,13 g Pohanková celozrnná 335 kcal 12,62 g 3,10 g 70,59 g
Žaludy tedy dodají výrazně víc energie a tuku, což se v těstě projeví vláčností a sytostí. Rýžová mouka zůstává chuťově neutrální a v pečivu se chová spíš jako škrobový podklad. Pohanka přináší nejvíc bílkovin a vlákniny, chutná ale zemitě a výrazně. Žaludová mouka stojí chuťově někde mezi: oříšková, s trpkým dozvukem, který připomíná les.
Podle nás si ji nejlépe užijete jako příměs. Odborný přehled doporučuje u chleba podíl zhruba do 15 %, protože žaludy postrádají lepek, který by těsto držel pohromadě. Cukrářské výrobky snesou víc, literatura uvádí 10 až 60 % podle typu pečiva. Celiaci tak mohou žaludovou mouku přimíchat do své oblíbené bezlepkové směsi a ušetřit část kupované suroviny.
Perníčky, palačinky a žaludovka podle starých receptů
CNN Prima NEWS jmenuje bezlepkový chléb, sušenky a kávu. Woodland Trust přidává palačinky, pečivo i těstoviny. Konkrétní poměry nabízí web Silvarium, který zveřejnil recepty Petra Karlíka a Václava Bažanta. U vánočních perníčků doporučuje nahradit žaludovou moukou ideálně polovinu pšeničné, protože stoprocentní varianta může někomu připadat příliš trpká. Celiak pochopitelně sáhne po bezlepkové směsi místo pšenice.
Žaludovka se připravuje jinak. Vybrané žaludy se opraží do zlatohnědé až tmavě hnědé barvy a pomelou. Připálená jádra už nezachráníte, uhel hořkost jen zvýrazní. Na dva decilitry vody stačí jedna až tři lžičky prášku, které se povaří dvě až tři minuty, pak se nápoj scedí a podle chuti osladí medem nebo zjemní mlékem či smetanou. Vzhledem připomíná klasickou kávu, voní po žaludech a chutná oříškově. Kofein v něm nenajdete, chuťově má blíž k obilné kávě než k espressu.
Na českém venkově šlo o běžnou praxi. Akademická práce Univerzity Karlovy s odkazem na národopisce Čeňka Zíbrta popisuje, jak se žaludy pražily, loupaly, louhovaly ve vápenném roztoku nebo v dřevěném popelu a sušily na slunci či v peci. Výsledkem byla náhražka kávy pro chudší roky.
Sběr podle lesního zákona a s ohledem na zvěř
Lesní zákon v
§ 19 dává každému právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí a sbírat lesní plody pro vlastní potřebu. Současně ukládá les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a řídit se pokyny vlastníka. Pár kilogramů do košíku tedy v pořádku je, odvoz pytlů na prodej už pod obecné užívání lesa nespadá.
Žaludy navíc živí divočáky, srnčí, sojky i drobné hlodavce a část z nich musí zůstat na zemi, aby z nich vyrostly nové duby. Šetrný sběrač bere z každého stromu jen díl úrody.
V Česku nejčastěji narazíte na dub letní a dub zimní; Ústav zemědělské ekonomiky a informací uvádí celkem až osm původních druhů. Plody různých dubů se liší obsahem tříslovin, proto u každé várky platí stejné pravidlo: ochutnat, než se hmota pošle do sušičky. Syrové nebo nedostatečně vyluhované žaludy jíst nedoporučujeme, třísloviny ve větším množství zatěžují trávení. Opatrnost se týká i alergiků. Odborná literatura popisuje ojedinělé případy anafylaxe po požití žaludů, americká alergologická nadace AAFA přitom žaludy mezi běžné alergeny neřadí. Pro těhotné ženy a malé děti specifické doporučení chybí. U netradiční suroviny se proto vyplatí začít malou porcí dobře upravené mouky a při alergiích nebo trávicích potížích se poradit s lékařem.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková