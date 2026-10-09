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Třemešná chystá opravy mostů a silnic. Dotace převyšuje obecní rozpočet

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Dennívýzva
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Obec Třemešná na Bruntálsku uspěla se dvěma žádostmi v dotačním programu Živel 1. Na obnovu infrastruktury má schváleno přibližně 60 milionů korun. To je více, než celý obecní rozpočet. Obec opraví 11 mostů a postaví tři nové. Dojde také na deset úseků silnic nebo potrubí a kanalizaci.
Třemešná chystá opravy mostů a silnic. Dotace převyšuje obecní rozpočet

Třemešná chystá opravy mostů a silnic. Dotace převyšuje obecní rozpočet

Zdroj: obec Třemešná
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:44

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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