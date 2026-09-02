Tragédie v oblíbené části Egypta. Při nehodě autobusu na Sinaji zemřelo 16 lidí, dalších 28 se zranilo

Počet obětí vážné dopravní nehody v egyptském Jižním Sinaji během středy 2. září postupně rostl. První informace hovořily o 16 mrtvých a 28 zraněných, pozdější bilance místních úřadů uváděla 17 obětí. Egyptské ministerstvo zdravotnictví následně oznámilo, že počet mrtvých stoupl na 22, zatímco 28 lidí bylo zraněno. Nehoda se stala na silnici spojující Dahab a Nuweibu před oblastí Al-Saada ve směru na Nuweibu. Jde o východní část Sinajského poloostrova a trasu vedoucí územím, které je spojováno především s cestováním k pobřeží Akabského zálivu.
Na místo vyrazilo celkem 20 sanitek a zdravotnická zařízení v širším okolí byla uvedena do zvýšené pohotovosti. Podle nejnovějšího přehledu bylo 13 zraněných převezeno do mezinárodní nemocnice v Šarm aš-Šajchu, devět pacientů přijala nemocnice v oblasti Svaté Kateřiny a šest nemocnice Al-Fayrouz. Ministerstvo zároveň nařídilo zajistit potřebné zdravotnické týmy, léky, zdravotnický materiál i zásoby krve. Stav některých zraněných zdravotníci nadále sledují.
Nešlo podle prvních informací o turistický autobus
Poloha nehody může na první pohled vyvolávat dojem, že šlo o autobus převážející dovolenkáře mezi egyptskými letovisky. Dosavadní informace ale ukazují na jiný scénář. Vůz měl fungovat jako běžná komerční mezistátní autobusová linka a vezl egyptské a jordánské cestující. Autobus měl vyjet z Káhiry a přes Sinaj pokračovat do přístavu Nuweiba. Odtud se cestující na trase do Jordánska přepravují přes Akabský záliv a následně pokračují směrem na Ammán. Nešlo tedy podle prvotních zjištění o organizovanou turistickou skupinu ani klasický zájezdový autobus.
Mezi oběťmi jsou také jordánští občané. Dosavadní informace hovoří o nejméně deseti mrtvých Jordáncích, přičemž občané Jordánska jsou i mezi zraněnými. Jordánské úřady vyslaly z ambasády v Káhiře tým přímo do Nuweiby, který má pomáhat se situací zraněných a také s převozem těl zemřelých zpět do země. Konečný seznam obětí a jejich národností však nebyl v době zveřejnění všech aktuálních informací kompletně zveřejněn.
První šetření ukazuje na problém s pneumatikou
Také příčina tragédie se během dopoledne postupně upřesňovala. Bezprostředně po nehodě nebylo jasné, proč autobus sjel z původního směru a převrátil se. Předběžné výsledky šetření nyní pracují s variantou, že během jízdy náhle praskla jedna z pneumatik. Řidič měl následně ztratit kontrolu nad vozidlem a autobus se převrátil. Vyšetřování ale pokračuje, takže definitivní závěr o příčině nehody zatím vydán nebyl.
K nehodě došlo nedaleko měst Dahab a Nuweiba, která patří mezi známá místa egyptského Jižního Sinaje. Dahab vyhledávají zejména potápěči a návštěvníci Rudého moře, zatímco Nuweiba je kromě turistiky také významným dopravním bodem díky přístavu a spojení s jordánskou Akabou. Samotná nehoda tedy zasáhla dopravní koridor, který využívají místní obyvatelé, cestující mezi Egyptem a Jordánskem i lidé pohybující se mezi letovisky v této části Sinaje.
Dopravní nehody s vysokým počtem obětí nejsou v Egyptě výjimečné. Podle oficiálních statistik zahynulo v zemi během roku 2025 při dopravních nehodách 5 829 lidí, což představovalo meziroční nárůst. Egypt v posledních letech zpřísňuje některé dopravní postihy a investuje do silniční infrastruktury, vysoký počet vážných nehod však zůstává problémem. Také na komunikacích Jižního Sinaje došlo v minulosti k nehodám autobusů s desítkami zraněných.
Aktuální bilance středeční nehody činí 22 mrtvých a 28 zraněných. Protože jde o událost, u níž se počty obětí během několika hodin několikrát měnily, mohou úřady zveřejnit další upřesnění.'
apnews.com, reuters.com, youm7.com, masrawy.com, egypttoday.com, english.ahram.org.eg, mfa.gov.jo, petra.gov.jo, almamlakatv.com, cairo24.com