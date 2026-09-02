Přes den 25 stupňů, večer citelný chlad. Balkonové rostliny už teď potřebují jiný režim než v létě

Ještě během srpna nebylo výjimkou, že květináče zůstávaly vyhřáté dlouho po západu slunce. Na začátku září už je situace jiná. Přes den může být příjemných 24 až 25 stupňů, ale po setmění teplota rychle klesá a rozdíl mezi odpolednem a nocí může být velmi výrazný. Samotný chlad přitom pro řadu běžných balkonových rostlin zatím nepředstavuje zásadní problém. Mnohem důležitější je kombinace nižších teplot, kratšího dne a příliš mokrého substrátu.
To je také důvod, proč už není vhodné automaticky pokračovat ve stejném režimu jako v červenci. Rostlina za chladnější noci spotřebuje méně vody a zemina v květináči vysychá pomaleji. Když ji člověk každý večer zalije jen proto, že tak činil celé léto, může být substrát další den stále mokrý. Opakovaná zálivka potom vytvoří prostředí, které kořenům příliš nesvědčí.
Nejjednodušším pravidlem je proto přestat zalévat podle kalendáře a začít kontrolovat samotnou zeminu. Prstem lze snadno zjistit, zda je několik centimetrů pod povrchem ještě vlhká. Pokud ano, další voda může počkat.
Večerní zalévání už nemusí být nejlepší volbou
Během horkých letních dnů mnoho lidí zalévalo balkonové truhlíky večer, kdy už na ně nesvítilo ostré slunce. S příchodem chladnějších nocí je ale praktičtější přesunout zálivku spíše na ráno nebo dopoledne. Rostlina má během dne čas vodu využít a přebytečná vlhkost se může alespoň částečně odpařit.
Zvláštní pozornost potřebují samozavlažovací nádoby. V létě dokázaly jejich zásobníky zmizet během několika dnů, zatímco nyní může voda zůstávat uvnitř podstatně déle. Není proto nutné zásobník automaticky doplňovat pokaždé, když jeho hladina klesne. U rostlin citlivých na přemokření může být právě přebytek vody na začátku podzimu větším problémem než krátké období suššího substrátu.
Pozor by měli dát také majitelé balkonů vystavených dešti. Jestliže se k běžné zálivce přidají několikahodinové srážky, může být květináč nasáklý vodou ještě dlouho poté. Odtokové otvory by proto neměly být ucpané kořeny, listy ani usazenou zeminou.
Hnojivo ano, ale letní tempo už není potřeba
Řada balkonových rostlin stále kvete a byla by škoda péči o ně s prvním zářijovým týdnem úplně ukončit. Muškáty, petúnie, verbeny nebo některé begonie mohou při příznivém počasí zdobit balkon ještě poměrně dlouho. To však neznamená, že potřebují stejnou dávku živin jako během hlavní letní sezony.
S kratšími dny se postupně zpomaluje také růst. U rostlin, které chceme uchovat do dalšího roku, je proto vhodné začít s intenzivním přihnojováním postupně brzdit. Jiná situace je u sezonních letniček, které mají pouze dokvést. U nich lze přiměřenou výživu ještě používat, vždy je ale lepší řídit se konkrétním druhem rostliny a stavem samotného porostu.
Nadměrné množství hnojiva už v tomto období nemusí přinést více květů. Může naopak podpořit tvorbu měkkých mladých výhonů právě ve chvíli, kdy se rostlina bude muset postupně přizpůsobovat nižším teplotám.
Odkvetlé květy a poškozené listy je dobré pravidelně odstraňovat
Zářijová péče neznamená jen méně vody. Balkonové rostliny je dobré alespoň jednou za několik dní prohlédnout. Odkvetlé květy, zaschlé části a poškozené nebo nahnilé listy by neměly v hustých truhlících zůstávat. Při vyšší vlhkosti a chladnějších nocích totiž jednotlivé části rostlin osychají pomaleji než během letních veder.
Pravidelné čištění má ještě jednu výhodu. U některých kvetoucích druhů podporuje tvorbu dalších poupat, protože rostlina nevkládá tolik energie do vytváření semen. Balkon tak může zůstat barevný i během první části podzimu.
Současně stojí za to podívat se na spodní stranu listů a nové výhony. Teplé dny totiž stále vytvářejí podmínky pro výskyt některých škůdců, takže konec hlavní sezony automaticky neznamená konec všech problémů.
Citlivější rostliny není třeba okamžitě stěhovat domů
První chladnější večer ještě neznamená, že musí celý balkon zmizet do sklepa nebo na chodbu. Většina běžných balkonových rostlin zvládne začátek září venku bez problémů, pokud noční teploty neklesají k nebezpečně nízkým hodnotám. Mnohem důležitější je sledovat další vývoj počasí a znát nároky konkrétního druhu.
Větší pozornost potřebují teplomilné rostliny, pokojové rostliny letněné venku a některé exotické druhy. Ty mohou na prudší noční ochlazení reagovat dříve než odolné muškáty nebo jiné tradiční balkonovky. Pokud je předpovězena výrazně chladnější noc, lze citlivé květináče přisunout blíž ke stěně domu, umístit do chráněného kouta nebo je na noc přenést dovnitř.
Není ale dobré dělat opačnou chybu a rostliny při prvním ochlazení definitivně zavřít do vytápěného pokoje. Přechod z venkovního prostředí do výrazně teplejšího interiéru může být zbytečně prudký.
Začátek září je hlavně obdobím pozorování
Balkonové zahradničení má právě na konci léta jednu zvláštnost. Neexistuje datum, od kterého by bylo nutné všechno dělat jinak. Rozhoduje skutečné počasí. Jeden týden mohou rostliny za slunečných dnů stále potřebovat poměrně dost vody, o několik dnů později už může stačit zálivka výrazně menší.
Největší chybou proto bývá pokračovat bez přemýšlení v letním režimu. Pokud bylo během července potřeba zalévat každý den, v září už to nemusí platit. Pokud květiny celé léto dostávaly pravidelnou dávku hnojiva, i ta se bude postupně měnit.
Teplé zářijové odpoledne tak může stále vypadat jako pokračování léta. Pro rostliny však začíná přechodné období, během kterého se vyplatí sledovat hlavně noční teploty, vlhkost zeminy a množství světla. Právě několik jednoduchých změn může rozhodnout o tom, zda balkon začne během pár týdnů působit unaveně, nebo zůstane rozkvetlý hluboko do podzimu.
autorský text, ČHMI, ireceptar