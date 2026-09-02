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Přes den 25 stupňů, večer citelný chlad. Balkonové rostliny už teď potřebují jiný režim než v létě

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Začátek září může na první pohled stále připomínat léto. Přes den se teploty dostávají k 25 stupňům, slunce má ještě sílu a muškáty, petúnie nebo bylinky na balkonech stále vypadají dobře. Jenže večery a noci už jsou výrazně chladnější. Právě v tomto období se vyplatí změnit několik letních návyků, jinak mohou rostlinám začít žloutnout listy, zahnívat kořeny nebo rychle ubývat květy.
Balkonové rostliny už teď potřebují jiný režim než v létě.

Balkonové rostliny už teď potřebují jiný režim než v létě.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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