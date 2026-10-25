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Toyota v Kolíně plánuje v prosinci odstávku výroby

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Kolínská automobilka Toyota Motor Manufacturing Czech Republic zastaví v prosinci na týden výrobu. Důvodem jsou přípravy na budoucí výrobu bateriových elektromobilů, podobné přestávky čekají…
toyota

toyota

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:00

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