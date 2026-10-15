Tohle vás vrátí do mládí: V pátek ve 22:50 odpálí Nova nejlepší akčňák konce osmdesátek

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Konečně pátek a vy si zasloužíte pořádnou odměnu za celý týden. Zapomeňte na nudné seriály a předvídatelné komedie. Dnes večer vás čeká podívaná plná explozí, strhujících honiček a dialogů, které se vám vryjí do paměti.
Představte si akční thriller s rozpočtem přesahujícím v dnešních cenách 75 milionů dolarů. Dva charismatičtí hrdinové, kteří spolu dokonale ladí. Záporáci s diplomatickou imunitou, kteří si myslí, že jsou nedotknutelní.
A pak tu máme ještě jednu postavu – nervózního účetního, který ví příliš mnoho a mluví ještě víc. Přesně tahle kombinace vytváří explozivní koktejl, který vás nepustí od obrazovky až do poslední minuty.
Riggs a Murtaugh se vracejí v ještě divočejší jízdě
Teď přichází odhalení. Režisér Richard Donner přivedl v roce 1989 na plátna Smrtonosnou zbraň 2, pokračování, které předčilo úspěch originálu.
Mel Gibson jako nepředvídatelný Martin Riggs a Danny Glover jako rozvážný Roger Murtaugh čelí jihoafrickým diplomatům, kteří pod pláštíkem imunity pašují drogy a beztrestně vraždí. Joe Pesci jako svérázný účetní Leo Getz dodává filmu geniální komediální momenty.
Zápletka graduje od první minuty. Detektivové dostanou za úkol chránit Getze, který zná příliš mnoho tajemství mezinárodní zločinecké sítě. Arjen Rudd v podání Josse Acklanda je protivník, který nehraje fér – nastražuje bomby, posílá vrahy a využívá každou skulinu v zákoně.
Riggs se navíc zamiluje do Riky van den Haas, dcery jednoho z diplomatů. Patsy Kensit v této roli přináší do brutálního příběhu křehkou lidskost a emocionální hloubku.
Když se scenárista hádá se studiem a vznikne mistrovské dílo
Původní autor Shane Black napsal extrémně temný scénář, ve kterém měl Riggs na konci zemřít. Studio Warner Bros. ale chtělo pokračování série, ne tragický epilog.
Black projekt opustil a scénář kompletně přepracoval Jeffrey Boam. Právě on vymyslel postavu Lea Getze a vnesl do ponuré atmosféry humor, který film povýšil na jinou úroveň.
Výsledek? Dokonalá rovnováha mezi syrovou akcí a odlehčujícími momenty. Film vás rozesměje a vzápětí přikove k sedačce napínavou honičkou nebo přestřelkou.
Půl milionu za demolici a slzy bez chemie
Natáčení přineslo momenty, na které herci i štáb vzpomínají dodnes. Scéna, kdy Riggs pláče s pistolí v přívěsu, byla natočena na první pokus bez jakýchkoliv slzných preparátů. Gibson plakal doopravdy.
Donner k hercovu prožitku přistoupil s respektem a při střihu scénu dokonce zkrátil, aby zachoval intimitu okamžiku. Výsledek je dojemný a autentický.
Ikonická demolice luxusního domu na kůlech stála produkci 500 000 dolarů. Štáb postavil fyzický model a pomocí auta, lana a precizní pyrotechniky ho strhli ze svahu. Žádné počítačové efekty – jen poctivá řemeslná práce.
Třetí nejvýnosnější film roku a zranitelní hrdinové
Čísla mluví jasně. Celosvětové tržby dosáhly 227 milionů dolarů, což z filmu udělalo třetí nejvýnosnější snímek roku 1989 v USA – těsně za Batmanem a Indianou Jonesem. V dnešních cenách by tržby přesáhly 570 milionů.
Mel Gibson v retrospektivním rozhovoru vysvětlil, proč série funguje: „Série získala obrovskou sílu v tom, jak režisér Richard Donner i scenáristé přistoupili k postavám. Ve většině akčních filmů osmdesátých let vystupovali jednorozměrní, tvrdí chlapi, kteří měli vše plně pod kontrolou. V tomto filmu byli oba hrdinové zranitelní – jeden byl nepředvídatelný blázen a druhý měl obyčejný lidský strach. To posunulo příběh do výrazně větší hloubky než u běžné produkce té doby.“
Diváci to potvrzují. Jeden z nich na filmové databázi napsal: „Dokonalá ukázka toho, jak má vypadat pokračování kultovního akčního filmu. Dvojka neztrácí nic ze své syrovosti, ale přidává geniální dávku humoru díky Joeu Pescimu. Vyvážení akce, napětí a přirozeného hašteření obou hlavních hrdinů z tohoto snímku dělá klasiku, která ani po letech neztrácí tempo.“
Hodnocení 87 % na ČSFD a Kinoboxu potvrzuje, že jde o nadčasové dílo.
Zdroj: youtube.com
Páteční noc jako stvořená pro legendu
Smrtonosná zbraň 2 běží na stanici Nova v pátek 16. 10. 2026 od 22:50 do 01:15. Dokonalý čas na to, abyste si užili klasiku, která definovala akční žánr devadesátých let.
Takže co říkáte – dáte si dnes večer pořádnou dávku adrenalinu, nebo zůstanete u předvídatelné zábavy?
Zdroje článku: csfd.cz, cs.wikipedia.org, fajntip.cz
Autor článku: Jakub Stránský