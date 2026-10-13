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Tip na výlet - Naučná stezka Brána Čech

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Za Lovosicemi, kde řeka Labe opouští úrodnou krajinu a dál pokračuje kaňonem mezi strmými skalami, jsou zatím pozvolné svahy osázeny vinicemi.
Tip na výlet - Naučná stezka Brána Čech

Tip na výlet - Naučná stezka Brána Čech

Zdroj: Porta Bohemica
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 04:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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