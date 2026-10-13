Tip na výlet - Naučná stezka Brána Čech

Na pravém břehu jsou vinařsky známější Velké Žernoseky, na břehu levém Malé Žernoseky. I zde se v minulosti víno pěstovalo, posléze však vinice zanikly. V současné době byly obnoveny. Toto místo mezi oběma Žernosekami se tradičně nazývá Porta Bohemica - Brána Čech.
Pojďte si se mnou projít naučnou stezku Brána Čech. Ta začíná hned u vlakové zastávky Malé Žernoseky a vine se mezi vinicemi. V polovině října jsou hrozny sklizeny a ve sluníčku září zlátnoucí listy, než se vinice uloží k zimnímu spánku. Cesta zvolna stoupá a otvírají se výhledy na druhou stranu Labe na další vinice a ještě za nimi středohorské kopečky. Tam, kde končí vinice a budeme vstupovat do hájemnství lesa na strmém svahu nad Labem, se na chvíli zastavíme. Je tu totiž moderní zvonička s křížkem a nápisem "Přinesl jsem Ti modlitbu, modlitbu od Boha. Rozhlédni se a zaposlouchej, je tady kolem."
Této výzvě nejde odolat, zvlášť když jsou tu i lavičky. Chvíli naslouchám klidné podzimní krajině a rozjímání jsem skloubila i s veskrze prozaickým vytažením svačinky. Je tu sice i odpadkový koš, já však razím turistickou teorii "co si přinesu, to si také odnesu" a odpadky nikde nenechávám :)
Cesta pokračuje dál a mění se na vyšlapanou pěšinku, vedoucí lesem. Dole pod strmou skalou kypí život - vede tam vedle sebe dráha, silnice a Labe, přes stromy toho však není moc vidět a tady nahoře voní spadané listí. Jen na několika místech se otevře pohled na širokou řeku, Radobýl a v dáli pohled připoutá i Říp. Nejkrásnější je na cestě vyhlídka zvaná Porta Bohemica. Tu posedím drahnou chvíli a přemýšlím, jestli zkusit slézt ještě víc až dolů na hranu vyhlídky. Rychle jsem ten nápad zahnala někam do nenávratna, protože s věkem přišly závratě a skulit ze skály se mi rozhodně nechtělo.
Naučná stezka končí v Litochovicích nad Labem, kam se sejde po svahu se šustícím listím. Věřte, nevěřte, nepotkala jsem ani živou duši. Když už jsem tady, byla by škoda nejít se podívat k barokní kapličce se sochou madony na loukách za vsí.
V Litochovicích by mohl výlet skončit, ale já se vydávám ještě o kousek dál do Prackovic nad Labem. Mezitím se sice úplně zatáhlo, ale přece jen ještě sejdu k Labi a vyfotím si Libohovany na druhém břehu. V Prackovicích stojí opuštěná budova nádraží, z tlampače se však ozve ohlášení vlaku na trati Praha-Děčín a vzápětí také vlak přijede. Výlet končí, vzpomínky se vezou domů.