Baterie otevírá firmám nové možnosti práce s elektřinou a jak na ní vydělat

Bateriové úložiště nemusí ve firmě sloužit pouze k ukládání přebytků z fotovoltaiky. Může pomáhat snižovat odběrové špičky, lépe využívat kapacitu přípojného místa, řídit tok energie mezi výrobou a spotřebou, vytvářet provozní rezervu nebo reagovat na situaci na trhu. Další možností je poskytování flexibility a služeb výkonové rovnováhy, za něž může podnik získávat dodatečné příjmy, aniž by musel zasahovat do svého hlavního provozu.
„Energetika se ve firmách postupně posouvá od prostého nákladu k systému, který lze aktivně řídit. Nejde přitom o to přidávat za každou cenu další technologie, ale najít pro konkrétní podnik takový energetický model, ve němž jednotlivé prvky dávají smysl a vzájemně spolupracují,“ popisuje Ruben Marada, spoluzakladatel společnosti Electree.
Od úspor k vlastní energetické infrastruktuře
Na začátku je elektřina jednoduše nutný provozní vstup. Firma ji potřebuje pro výrobu, technologie nebo provoz budov, nakoupí ji a zaplatí fakturu. Dalším logickým krokem bývají úspory – například prostřednictvím úspornějších strojů, osvětlení nebo dalších zařízení. Firma v této fázi řeší především, kolik energie spotřebuje.
Postupně se pozornost přesouvá také k tomu, kdy a jak podnik elektřinu spotřebovává. Některé energeticky náročné technologie není nutné spouštět současně, jejich náběhy lze řídit a část provozu nebo směn plánovat tak, aby nevznikaly zbytečné výkonové špičky. Jednotlivé technologie lze zároveň koordinovat podle možností přípojného místa.
Další krok často přichází s vlastní výrobou energie, typicky prostřednictvím fotovoltaické elektrárny. Někdy je společně s FVE začleněna rovněž baterie, jež je zpočátku vnímána především jako prostředek pro ukládání vlastní výroby.
S dalšími zkušenostmi a vývojem na trhu se ale pohled na energetiku rozšiřuje. Firma začíná řešit nejen množství vyrobené a spotřebované elektřiny, ale také výkon přípojného místa, průběh spotřeby, přebytky vlastní výroby, podmínky distributora nebo budoucí rozvoj výroby a nové technologie. Do úvah postupně vstupuje bateriové úložiště, nákup elektřiny na trhu, sdílení energie, řízení spotřeby nebo flexibilita.
„V této chvíli už firma nehledá další jednotlivé zařízení. Začíná hledat energetický model – tedy způsob, jak mají jednotlivé technologie spolupracovat, jaký mají mít účel a jak je využít tak, aby dával smysl celý energetický systém,“ vysvětluje Ruben Marada.
Flexibilita nemusí znamenat zásah do výroby
Jednou z možností, které se v takto řízené energetice otevírají, je flexibilita – schopnost v určitém okamžiku změnit odběr nebo dodávku elektřiny podle aktuální situace v energetické soustavě.
V určitých provozech lze část flexibility získat přímo řízením spotřeby. Některé technologie nebo procesy je možné v omezeném rozsahu časově posunout či krátkodobě regulovat. Jinde ale takový zásah smysl nedává.
„Výrobní podnik má především vyrábět, datacentrum poskytovat své služby a logistické centrum zajišťovat svůj provoz. Energetika má hlavnímu byznysu pomáhat, nikoli mu určovat podmínky,“ popisuje spoluzakladatel společnosti Electree a dodává: „Právě zde může významnou roli převzít bateriové úložiště. Místo zásahu do výrobní technologie lze měnit energetické chování celého odběrného místa. Baterie podle potřeby energii přijímá nebo dodává, zatímco samotný provoz pokračuje podle požadavků firmy.“
Baterie není jen zásobník energie
Tím se mění také pohled na samotné bateriové úložiště. BESS nemusí být pouze zásobníkem přebytků z fotovoltaiky. Může ukládat vlastní výrobu, pomáhat při odběrových špičkách, vytvářet provozní rezervu, pracovat s možnostmi přípojného místa, reagovat na situaci na trhu nebo poskytovat flexibilitu.
Jednou z možností je zapojení baterie do služeb výkonové rovnováhy. Firma tak může získávat příjem za poskytování rezerv, případně za jejich aktivaci, aniž by tento mechanismus musel zasahovat do její hlavní činnosti.
Konkrétní role baterie se přitom může měnit podle toho, co potřebuje firma a co umožňuje její energetický systém. Proto při návrhu BESS není rozhodující pouze její kapacita nebo výkon. Podstatné je, jakou funkci má baterie v energetice konkrétního podniku plnit a jak bude spolupracovat se vším ostatním.
Od odběratele k aktivně řízené energetice
Vývoj firemní energetiky tak nemusí směřovat k tomu, že podnik bude mít stále více technologií. Vyšším stupněm je schopnost propojit technologie, provoz a energetický trh do jednoho řízeného systému.
Firma pak už neřeší pouze, kolik elektřiny spotřebuje nebo kolik si jí sama vyrobí. Začíná pracovat také s tím, kdy energii potřebuje, odkud ji v daném okamžiku získá a jakou roli má právě plnit.
„BESS může firmě umožnit rozhodovat, kdy je elektřina nákladem, kdy provozním zdrojem a kdy obchodovatelným aktivem. Největší změnou moderní podnikové energetiky proto nemusí být další nová technologie, ale možnost volby, jak s energií v konkrétním provozu pracovat,“ uzavírá Ruben Marada.
Michaela Muczková