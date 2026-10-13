Dva zákroky za 90 minut a čtyři góly v síti. Horníček zažil v bráně Newcastlu večer, na který chce rychle zapomenout

Šestá minuta, pondělní večer 12. října 2026, Coventry Building Society Arena. Ve vápně Newcastlu zůstal ležet volný míč a Horníček na něj nedosáhl. Sidiki Cherif ano. Český brankář ho srazil, sudí ukázal na značku a Jack Rudoni z penalty otevřel skóre. Byl to první domácí gól Coventry v Premier League po více než 25 letech. Pro Horníčka to byl začátek večera, který si fanoušci zapamatují podle souhrnu: šest střel na branku, čtyři góly, dva zákroky. Čísla jsou tvrdá a není důvod je obcházet. Když však zápas rozebereme gól po gólu, ukáže se, že brankář ho sice otevřel, ale prohrál ho celý tým.
Šestá minuta jako jediná čistá chyba
Podle dostupných zdrojů jde přímo za Horníčkem jediný gól: úvodní penalta. Oficiální zpráva Newcastlu popisuje, jak brankář nejprve nezískal volný míč a následně fauloval Cherifa. Rozhodnutí nebylo sporné. Proměnění také ne.
Váhu té chyby nelze podceňovat. Coventry šlo do vedení dřív, než si hosté stihli zápas nastavit podle sebe. Domácí stadion, který v sezoně ještě neviděl ligový gól svého týmu, ožil. Celé utkání se pak hrálo podle scénáře, který vyhovoval Coventry: soupeř drží míč, domácí čekají a trestají.
Jenže od šesté minuty zbývalo přes osmdesát minut. Trenér Newcastlu Matthias Jaissle po zápase připomněl, že jeho tým měl i po penaltě dost možností utkání vyhrát. Penalta tak vysvětluje první gól. Zbylé tři už ne.
Čtyři góly, čtyři různé příběhy
Zbylé tři góly, které Horníček dostal, měly s brankářovou prací pramálo společného. Mnohem víc s tím, co se dělo deset metrů před ním.
- 6. minuta, 0:1 (Rudoni z penalty). Přímá chyba brankáře: nezvládnutý volný míč a faul na Cherifa.
- 48. minuta, 0:2 (Cherif). Newcastle neodklidil dlouhý aut a Cherif vystřelil přes hráče v hustém vápně. Brankář měl zakrytý výhled.
- 81. minuta, 1:3 (Simms). Joelinton ztratil míč v nebezpečném prostoru, Simmsova střela se navíc odrazila od bránícího hráče.
- 86. minuta, 1:4 (Mfuni). Individuální průnik do vápna a přesná střela k tyči.
Mezi druhým a třetím gólem přitom Newcastle dostal šanci. Sven Botman v 70. minutě snížil na 1:2 a hosté byli zpět ve hře. O jedenáct minut později přišla Joelintonova ztráta a s ní konec nadějí. Tady se zápas lámal, ne v šesté minutě.
Podle nás je to rozhodující rozlišení. Penalta byla chyba, teč a neodklizený aut týmové selhání, Mfuniho akce kvalita soupeře. Žádný ze zdrojů nepřipisuje druhý, třetí nebo čtvrtý gól přímo brankáři.
Co říká xGOT 2,62 a proč nestačí
Metrika xGOT odhaduje, kolik gólů by typicky padlo ze střel, které skutečně mířily na branku. Zohledňuje umístění střely, sílu i úhel. Proti Horníčkovi podle Livesportu šly střely v hodnotě 2,62 očekávaného gólu, inkasoval čtyři. Rozdíl, takzvané zabráněné góly, dělá −1,38. Hodnocení zápasu: 4,8.
Na jeden zápas je to výrazně nepříznivé číslo. Má ale háček. Metrika nerozliší, zda brankář špatně zasáhl, nebo zda míč změnil směr po teči, zda střela prolétla lesem nohou, nebo šlo o penaltu, kterou chytá jen málokdo. Proti Coventry se sešlo všechno najednou: penalta, střela přes hráče, tečovaná rána a přesné umístění k tyči.
Pro úplnost: s míčem hrál Horníček čistě, přesných přihrávek měl 25 z 27. Data Sky Sports přitom ukazují, jak nevyrovnaný zápas byl:
|
|Coventry
|Newcastle
|Držení míče
|33,3 %
|66,7 %
|Střely
|9
|19
|Střely na branku
|6
|6
|Očekávané góly (xG)
|1,47
|1,84
|Góly
|4
|1
Kompletní přehled nabízí Sky Sports. Coventry z devíti střel poslalo šest na branku a čtyři z nich skončily v síti. Newcastle při stejném počtu střel na branku dal jeden gól. Tohle je jádro zápasu. Domácí trefili téměř vše, co se trefit dalo, hosté skoro nic.
Jaissle: problém v obou vápnech
Trenér Newcastlu po zápase brankáře neshodil. Podle Livesportu řekl, že podobná chyba se ve fotbale může stát, zvlášť u mladého týmu. Pak problém rozšířil na celé mužstvo: Newcastle se musí zlepšit „v obou vápnech“ a v zakončení mu chyběla touha a hlad. Fanouškům, kteří za týmem přicestovali, vzkázal, že se jim mohou jen omluvit.
Data mu dávají za pravdu. Newcastle měl 38 dotyků v soupeřově pokutovém území, vytvořil si 16 šancí a tři velké neproměnil. Nejbolestivější promarnil Fernandez-Pardo: jednou nedokončil nízký centr, před přestávkou obešel brankáře, ale jeho pokus vykopl z brankové čáry Bobby Thomas. Kdyby šel Newcastle do kabin za stavu 1:1, hrál by se úplně jiný zápas.
Expert Sky Sports Jamie Carragher přidal další rovinu. Newcastle byl podle něj v posledních dvou venkovních zápasech přebit fyzicky. Odpovídají tomu i výsledky: prohra v Coventry byla po Leedsu druhou venkovní porážkou Newcastlu 1:4 v řadě. To není vzorec, který by vyrobil brankář.
Co čeká Horníčka v bráně Newcastlu a v národňáku
Horníček přišel do Newcastlu 3. srpna 2026 z Bragy na pětiletou smlouvu. Sportovní ředitel Ross Wilson ho tehdy označil za jednoho z nejlepších mladých brankářů v Evropě. V Portugalsku za sebou měl silnou sezonu: semifinále Evropské ligy, čtvrté místo v lize, 12 čistých kont a jen 33 inkasovaných gólů. Soutěžní debut za Newcastle odchytal 23. srpna proti Liverpoolu.
Začátek v Anglii je divočejší. Newcastle má po šesti kolech bilanci dvou výher, dvou remíz a dvou porážek, skóre 10:13 a osm bodů, což stačí na 11. místo. Výhrou v Coventry se přitom mohl posunout až na čtvrtou příčku. Rozdíl mezi stabilní Bragou a otevřenější defenzivou Newcastlu je patrný. Chyby brankáře jsou teď vidět víc.
Konkurence existuje. Na lavičce v Coventry seděl zkušený Nick Pope, v kádru je i mladý Francouz Ewen Jaouen. Žádný zdroj ale zatím nenaznačuje, že by Jaissle chtěl brankáře měnit. Jeho veřejná podpora po zápase míří spíš opačným směrem. Dá se čekat, že tlak před dalším zápasem poroste, definitivní odpověď ovšem dá až nominace. Newcastle hraje v sobotu 17. října od 18.30 doma s Aston Villou, v Česku je Premier League k vidění na kanálech CANAL+ Sport.
Do klubového zápasu navíc vstupoval po náročné reprezentační pauze. Proti Chorvatsku 26. září v Lize národů nastoupil v základní sestavě a Česko prohrálo 1:2, i když chorvatský svaz zmiňuje jeho zákroky proti Sučićovi a v nastavení proti Budimirovi. O deset dní později chytal na Wembley proti Anglii, vytáhl přímý kop Alexandera-Arnolda a zneškodnil Bellinghamovo zakončení, přesto Česko prohrálo 0:3. Reakce reprezentačního trenéra na večer v Coventry zatím chybí. Jeden zápas s chybou podle nás sám o sobě reprezentační hierarchii nemění.
Horníček sám se k utkání veřejně nevyjádřil, alespoň jsme jeho hodnocení nedohledali. Zůstává po něm šestá minuta, kterou si bude pamatovat, a osmdesát minut, kdy Newcastle ze šesti střel na branku nedokázal dát víc než jeden gól. Z Coventry si do dalšího zápasu odvážejí víc práce útočníci než brankář.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle