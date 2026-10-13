Windows 11 ukrývá trik z Windows XP, který ocení každý, kdo má otevřených víc oken najednou. Zapnete ho v nastavení

Když na hlavním panelu Windows 11 najedete myší na ikonu aplikace, ve které máte otevřených třeba osm dokumentů Wordu, zobrazí se sloupec miniatur jednotlivých oken. Jsou malé, vypadají podobně a najít mezi nimi správný soubor může být obtížné. Právě tento problém řeší skrytá volba „Show taskbar previews as“, kterou Microsoft přidal do Nastavení v experimentálním sestavení Windows Insider 26340.9596 z 2. října 2026. Po přepnutí na režim „List“ se místo miniatur zobrazí kompaktní textový seznam s ikonou aplikace a názvem každého okna. Připomíná to způsob, jakým Windows v minulosti zobrazovaly seskupená okna podle aplikací, když na hlavním panelu nebylo dost místa. Háček je v tom, že volba sice už v Nastavení existuje, ale bez ruční aktivace ji neuvidíte. K jejímu odemčení potřebujete nástroj ViveTool a konkrétní příkaz. Teprve potom se přepínač v nastavení objeví.
Proč Microsoft vrací léta staré chování
Hlavní panel Windows 11 byl při uvedení systému v roce 2021 podle vyjádření produktového týmu Microsoftu postaven prakticky od nuly. Řada zavedených možností přitom zmizela: přesouvání panelu na stranu obrazovky, menší ikony nebo samostatné štítky oken. Uživatelé si stěžovali a Microsoft se k některým z těchto funkcí postupně vrací. V květnu 2026 firma na oficiálním blogu Windows Insider oznámila návrat možnosti měnit polohu hlavního panelu, menšího režimu ikon a dalších úprav vzhledu. Textový seznam oken do tohoto trendu přirozeně zapadá. Nejde jen o nostalgii, ale o funkci, kterou část uživatelů skutečně postrádá.
Jak funkci odemknout a kde ji najít
Samotné přepnutí v Nastavení je až druhým krokem. Nejdříve musíte splnit dvě podmínky: mít počítač zapojený do programu Windows Insider v experimentálním kanálu a nainstalované sestavení 26340.9596 nebo novější z této vývojové větve. Potom přichází na řadu ruční aktivace:
- Stáhněte si open-source nástroj ViveTool z GitHubu a spusťte příkazový řádek jako správce.
- Zadejte příkaz vivetool.exe /enable /id:62932453 a restartujte počítač.
- Po restartu otevřete Settings → Personalization → Taskbar a v sekci „Taskbar behaviors“ vyhledejte novou položku Show taskbar previews as. Podle komunitních testů se nachází mezi volbami „Combine taskbar buttons and hide labels“ a „Show smaller app icons“.
- Přepněte z možnosti Thumbnail na List.
Bez ruční aktivace se položka v Nastavení vůbec nezobrazí. ViveTool ale není bez rizika. Jeho autoři upozorňují, že úspěšná aktivace pomocí identifikátoru funkce nezaručuje, že bude novinka fungovat správně. Její chování se navíc může mezi jednotlivými sestaveními systému lišit. Na hlavním pracovním počítači je proto rozumné předem vytvořit alespoň bod obnovení systému.
Kdy je seznam praktičtější než miniatury
Rozdíl mezi oběma režimy není jen kosmetický. Režim List zobrazuje ikonu a název okna, zatímco režim Thumbnail nabízí živý vizuální náhled. Každý se hodí pro jinou situaci:
- List vyhrává při práci s velkým počtem podobných oken jedné aplikace, ať už jde o dokumenty, okna Průzkumníku, chaty nebo okna prohlížeče. Rozhodující je název, nikoli vzhled náhledu. Windows 11 už dnes navíc při velkém počtu oken jedné aplikace automaticky přepíná náhledy na seznam, zhruba při dvaceti otevřených oknech. Nová volba umožňuje nastavit tento režim natrvalo, bez čekání na dosažení daného limitu.
- List vyhrává také při sdílení obrazovky nebo během prezentací. Miniatura může odhalit obsah okna, zatímco textový seznam zobrazuje pouze jeho název.
- Thumbnail vyhrává, pokud máte otevřených jen několik výrazně odlišných oken, například webový prohlížeč, grafický editor a video. V takovém případě může být vizuální náhled rychlejší než čtení názvů.
Proč to zatím není pro každého
Sestavení 26340.9596 patří do experimentálního kanálu, který Microsoft popisuje jako prostor pro testování raných funkcí ve vývoji. Ty se mohou změnit, jejich vydání se může odložit, případně se do finální verze Windows vůbec nemusí dostat. V oficiálních poznámkách k tomuto sestavení Microsoft zmiňuje podporu Unicode 17, změny v adresním řádku Průzkumníku a výkonnostní vylepšení domovské stránky Nastavení. O textovém seznamu oken na hlavním panelu se však nezmiňuje. Jde tak o typický příklad skryté novinky, kterou komunitní zdroje zaměřené na Windows Insider odhalily dříve, než ji Microsoft veřejně představil.
Experimentální funkce navíc mohou bez většího upozornění zmizet. Příkladem je tlačítko „Ask Copilot“ v nástrojích Výstřižky a Fotky, které Microsoft během roku 2026 odstranil ještě předtím, než se stalo standardní součástí systému. Datum, kdy by se textový seznam oken mohl dostat do běžné verze Windows 11, firma neoznámila. Windows 11 verze 26H2 je sice od 29. září 2026 veřejně dostupná, ale tato konkrétní volba v ní zatím chybí.
Uživatelům, kteří denně pracují s desítkami oken a nechtějí riskovat instalaci testovacího sestavení, tak zatím nezbývá než sledovat, zda se přepínač objeví v některé z příštích veřejných aktualizací. Důležitým signálem by byl jeho přesun do kanálu Beta nebo Release Preview. K tomu však zatím nedošlo.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda