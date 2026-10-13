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Windows 11 ukrývá trik z Windows XP, který ocení každý, kdo má otevřených víc oken najednou. Zapnete ho v nastavení

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Microsoft v testovacím sestavení Windows 11 oživil způsob zobrazení oken na hlavním panelu, který pamatuje éru Windows XP. Nabídne textový seznam.
Laptop, Windows 11

Laptop, Windows 11

Zdroj: PxHere
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 19:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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