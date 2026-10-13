Fotbalista dostal pěstí od pořadatele, spoluhráči ho bránili nadávkami do Maďarů. Slovensko řeší skandál z třetí ligy

Sobota 10. října 2026, konec utkání 10. kola III. ligy Stred. Čadca právě otočila skóre na 3:2 a hosté z Rimavské Soboty potřebují rychle rozehrát aut. Obránce Stanislav Morháč se rozhlíží po míči, jenže u lajny žádný není. Vydá se k domácímu pořadateli, padne pár slov a vzápětí leží na zemi. Podle vlastních slov po úderu pěstí do hrudi. Během několika vteřin se kolem nich semkne hlouček hráčů a funkcionářů, mela trvá několik minut a končí třemi červenými kartami. Z obyčejného zápasu před 537 diváky se stal případ pro Disciplinární komisi Slovenského fotbalového svazu, která ho má projednat ve čtvrtek 15. října. Podle nás je to víc než jen zkrat jednoho člověka v reflexní vestě. Je to zkouška, zda nižší soutěže berou bezpečnost a národnostní urážky stejně vážně jako profesionální fotbal.
Tři góly v závěru a pak chaos
Sportovně měl zápas všechno, co divák na třetí lize ocení. První poločas skončil bez branek, po přestávce se ale hra otevřela. Hosté šli do vedení 2:1 po gólech Csaby Juháze a Petera Petrána a dlouho to vypadalo, že si z Kysuc odvezou tři body. Tři minuty před koncem vyrovnal domácí Tomáš Pantok a v samém závěru Čadca přidala vítězný gól.
Podle oficiálního zápisu utkání na Futbalnetu byl zápas normálně dohrán, výsledek 3:2 platí. O předčasném ukončení zdroje nemluví. O tom, co se stalo po vítězném gólu, ale mluví všichni.
Hostům se krátil čas a do konce zbývaly vteřiny. Morháč šel vhazovat aut a podle Sportnetu neměl k dispozici míč. Přistoupil k pořadateli a ten do něj podle popisu situace strčil. Sportnet zároveň uvádí, že na zemi skončil i sám pořadatel. Z toho vznikla hromadná strkanice.
Rozhodčí pak rozdal tři červené karty:
|Vyloučený
|Klub
|Důvod podle Sportnetu
|Stanislav Morháč
|Rimavská Sobota
|vulgární výraz vůči zástupci hlavního pořadatele
|Matej Vargic (kapitán)
|Rimavská Sobota
|hrubá urážka rozhodčího po skončení zápasu
|Tomáš Tlelka (asistent trenéra)
|Čadca
|opuštění technické zóny a vražení do hráče hostů
Bilance karet je výmluvná sama o sobě. Dvě míří na hosty, jedna na domácí lavičku. Hlavní aktér celé scény, pořadatel, ale kartu dostat nemohl. Nebyl hráčem ani členem realizačního týmu.
Dvě verze jednoho úderu
Co se přesně odehrálo mezi Morháčem a pořadatelem, se liší podle toho, koho se ptáte.
Morháč popsal svou verzi v rozhovoru pro Šport.sk. Podle něj pořadatel hráčům hostů nadával už od vyrovnání na 2:2, a to hrubě a xenofobně, „s Maďary a podobnými věcmi“. Sportnetu Morháč řekl, že jim pořadatel nadával „do vyj… Maďarů a tak pořád dokola“. Když pak po vítězném gólu Čadcy u autu najednou chyběly míče, došlo k výměně názorů a podle obránce následoval úder pěstí do hrudi. Skončil na zemi.
Domácí klub mluví jinak. Za Čadcu se Celestín Stehura odmítl podrobněji vyjadřovat, dokud řízení neskončí, tlumočil ale verzi pořadatele: hráč mu měl stoupnout na nohu a on ho chtěl od sebe jen odstrčit.
Morháč tuhle obhajobu odmítá. Úmyslné šlápnutí popírá, podle něj se maximálně dotkly špičky jejich kopaček.
Některé věci zatím zůstávají otevřené. Jméno pořadatele zdroje neuvádějí. Lékařská zpráva ani potvrzené zranění Morháče veřejně k dispozici nejsou. A plné znění nadávek známe jen z hráčovy výpovědi. Jisté je, že podle Morháče měly mířit na jeho tým jako na Maďary. Za Rimavskou Sobotu přitom hraje řada fotbalistů s maďarskými jmény, jak ukazují i střelci obou gólů hostů.
Proč slovo „Maďar“ na Slovensku nezní jako běžná nadávka
Rimavská Sobota leží na jihu Slovenska, v regionu se silnou maďarskou komunitou. Čadca je na opačném konci země, na severu u hranic s Českem a Polskem. Mezi oběma městy nevede jen několik stovek kilometrů silnic, ale i odlišná národnostní zkušenost.
Ve slovenském fotbale má maďarská otázka dlouhou historii. Nejvýrazněji se točí kolem DAC Dunajská Streda, klubu spojeného s maďarskou menšinou, a jeho rivality se Slovanem Bratislava. Deutsche Welle už v roce 2019 popisovala, jak se z DAC stal terč nacionalistické přetahované a jak se do fotbalu promítá politika. Studie výzkumného centra Eurac z roku 2025 pak rozebírá zápas Slovanu s DAC z 12. dubna 2025 jako moment, kdy se sport překlopil do etnicky a historicky nabitého konfliktu. Do hry vstupují trianonská paměť, symboly i spory o menšinová práva.
Na stadionech proto slovo „Maďar“ často funguje jako kód, ne jako popis. Když ho pronese fanoušek na tribuně, je to problém. Když ho podle výpovědi hráče opakovaně křičí člověk, který má na hřišti hlídat pořádek, je to problém mnohem větší.
Co může rozhodnout čtvrteční komise
Delegátka zápasu podala podle Šport.sk okamžitý podnět na svaz. Rimavská Sobota podle svého jednatele Ondreje Václavíka podala oficiální žádost o prošetření a nijak se nedrží zpátky. Chce tvrdý a odstrašující trest pro domácí klub a mezi možnostmi zmiňuje uzavření hřiště nebo odečet tří až šesti bodů.
O konkrétních trestech rozhodne Disciplinární komise SFZ. Mantinely ale určuje Disciplinární řád SFZ, platný v úplném znění od 1. července 2025. Pro tento případ jsou podstatné tři roviny:
- Diskriminace. Řád trestá veřejné hanobení, diskriminaci nebo ponižování kvůli rase, barvě pleti, jazyku, víře či etnickému původu. Hráči, členovi realizačního týmu nebo funkcionáři hrozí zastavení činnosti na jeden až čtyři měsíce a pokuta. Klub může při prvním provinění dostat pokutu a podmíněný zápas bez diváků, při opakování nepodmíněný. Při třetím hrozí i odečet bodů, vyloučení ze soutěže nebo přeřazení do nižší soutěže.
- Fyzické napadení. Za napadení na hrací ploše nebo v areálu hřiště řád počítá s tresty v řádu měsíců až let. Rozhoduje intenzita, případné zranění a to, zda šlo o delegovanou osobu.
- Odpovědnost organizátora. Klub jako pořadatel zápasu má zabránit nesportovnímu chování, urážlivým pokřikům, bitkám a inzultacím. Pokud selže, nese disciplinární následky.
Komise navíc může sáhnout po ochranných opatřeních. Řád umožňuje zakázat vstup konkrétní osobě, nařídit posílení pořadatelské služby, uložit veřejnou nebo osobní omluvu, náhradu škody či zveřejnění rozhodnutí.
Klíčovou otázkou pro komisi teď bude hlavně právní kvalifikace. Jestli půjde „jen“ o porušení povinností organizátora, nebo i o diskriminaci, bude záviset na tom, co komise z výpovědí, zápisu a videa uzná za prokázané.
Komise přitom posoudí i hosty. Morháč i kapitán Vargic mají červené karty za slovní projevy a ty se budou trestat podle běžných pravidel, ať už pořadatel jednal jakkoli.
Pořadatel měl být pojistkou
Strkanice v závěru vyhroceného zápasu patří k fotbalu, ať se nám to líbí, nebo ne. Hráči se strkají, lavičky vybíhají, rozhodčí rozdává karty. Tady ale stojí v centru dění někdo jiný.
Pořadatelská služba je podle řádu SFZ nástroj, kterým klub zajišťuje bezpečnost. Pořadatel je řádně označená osoba, která má konflikty tlumit. Pokud se potvrdí Morháčova verze, tedy opakované národnostní urážky a úder pěstí, pak podle nás nebude nejcitlivější samotná mela. Nejcitlivější bude, že selhal právě člověk, který měl zápas chránit. A že s ním selhal i klub, který ho na lajnu postavil.
V nižších soutěžích se tohle snadno odbývá větou „to byl jen zkrat“. Pořadatelé tu často bývají dobrovolníci, nikdo je neškolí a kamery na stadionech chybí. Jenže tohle všechno je důvod k přísnosti, ne ke shovívavosti. Kde není profesionální bezpečnostní agentura, tam drží pořádek jen pravidla a ochota svazu je vymáhat.
Pokud by komise případ uzavřela pokutou a pár slovy o emocích, dá podle nás klubům třetí ligy jasný signál: na tom, koho pošlete hlídat hřiště, zas tak nezáleží. Pokud naopak zakáže pořadateli vstup do areálu a Čadce uloží citelný trest, ukáže, že odpovědnost za vestu nekončí v šatně.
Čadca si ze soboty připsala tři body za otočený zápas. Ve čtvrtek se ukáže, kolik ji bude stát jeden aut, u kterého chyběl míč.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle