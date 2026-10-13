Rwanda přivede formuli 1 zpět do Afriky po desetiletích

Historie formule 1 v Africe sahá až do období před oficiálním vznikem mistrovství světa v roce 1950. Není to nic neobvyklého, protože závody Velkých cen se pořádaly už dávno před tímto datem.
Jihoafrická republika hostila první závody s přestávkami již od roku 1934. Monoposty formule 1 se v Africe představily během neoficiálního závodu v roce 1957 a o rok později se již konala oficiální Velká cena Maroka.
O titul tehdy bojovali Mike Hawthorn a Stirling Moss. Oba se snažili stát prvním britským mistrem světa. Přestože Hawthorn skončil za svým rivalem na druhém místě, nakonec získal mistrovský titul. Podnik však poznamenala vážná nehoda Stewarta Lewise-Evanse. Britský jezdec utrpěl rozsáhlé popáleniny, kterým o šest dní později podlehl. Formule 1 se od té doby do Maroka nevrátila.
Své působiště v Africe tak šampionát našel v Jihoafrické republice. V roce 1961 se uskutečnily tři neoficiální závody, které nebyly součástí mistrovství světa. První oficiální závod započítávaný do šampionátu se konal v roce 1962. Graham Hill tehdy triumfoval na monopostu BRM a ve východolondýnské lokalitě East London si zajistil mistrovský titul. Šlo o městský okruh, jehož startovní rovinka vedla vedle pobřeží.
V roce 1967 až 1993 se Velká cena Jihoafrické republiky přesunula na mnohem známější okruh Kyalami. Ten se podobně jako řada dalších závodních tratí z nejnebezpečnějšího období formule 1 stal dějištěm tragických událostí.
V roce 1977 přišli o život Tom Pryce a traťový komisař Jansen van Vuuren. Ten přebíhal přes trať s hasicím přístrojem, když ho srazilo Pryceovo auto. Hasicí přístroj následně zasáhl jezdcovu přilbu a Pryce na místě zemřel. Tato nehoda patří k nejtragičtějším okamžikům v historii královny motorsportu.
Ačkoli Kyalami nebylo místem jeho úmrtí, Jim Clark zde v roce 1968 dosáhl svého posledního vítězství ve formuli 1. Byl to jeho 25. triumf v kariéře, kterým překonal dosavadní rekord Juana Manuela Fangia. Pro Clarka šlo zároveň o poslední vítězný závod. Před následujícím podnikem sezony totiž zahynul při nehodě během závodu formule 2 na německém okruhu Hockenheimring.
Africké velké ceny však přinesly také řadu nezapomenutelných okamžiků. Jody Scheckter dosáhl v letech 1975 a 1979 památných vítězství na domácí půdě. Druhým triumfem si navíc zajistil mistrovský titul. Dodnes zůstává jediným Afričanem, který získal titul mistra světa formule 1, a zároveň jediným jezdcem z tohoto kontinentu, jenž vyhrál závod F1 na africké půdě.
V roce 1981 došlo před Velkou cenou Jihoafrické republiky ke stávce jezdců v souvislosti se sporem mezi organizací FOCA a Mezinárodní automobilovou federací FISA ohledně nových pravidel pro superlicence. Událost přispěla k tomu, že závod nebyl započítáván do mistrovství světa.
Další komplikace přišly v polovině 80. let. Kvůli politice apartheidu byla Velká cena Jihoafrické republiky vyřazena z kalendáře, protože mezinárodní sportovní organizace postupně bojkotovaly tamní dění.
Formule 1 se do země vrátila v roce 1992, ale po vítězství Alaina Prosta s Williamsem v následující sezoně se její působení na africkém kontinentu na dlouhá léta uzavřelo.
Nyní, po více než třech desetiletích, je návrat formule 1 do Afriky potvrzen. První Velká cena Afriky v novodobé éře se má uskutečnit začátkem 30. let 21. století ve Rwandě.