Ještě jednou o hruškách

Hrušky se řadí mezi superpotraviny především kvůli mimořádně vysokému obsahu vlákniny, nízkému glykemickému indexu a bohaté zásobě antioxidantů a minerálů, které komplexně podporují lidské zdraví. I když pojem „superpotravina“ nemá oficiální vědeckou definici, hrušky si toto označení zaslouží díky své vysoké koncentraci biologicky aktivních látek s minimem kalorií.
Zde jsou hlavní důvody, proč jsou hrušky považovány za nutriční bombu:
· Vynikající podpora trávení: Jedna středně velká hruška dokáže pokrýt až 20–25 % doporučené denní dávky vlákniny. Obsahuje jak rozpustnou vlákninu (pektin), která vyživuje střevní mikroflóru a snižuje cholesterol, tak nerozpustnou vlákninu, jež působí proti zácpě.
· Vysoký obsah draslíku: Hrušky neobsahují téměř žádný sodík, ale jsou bohaté na draslík. Tento poměr minerálů je zásadní pro správnou regulaci krevního tlaku a ochranu kardiovaskulárního systému.
· Nízká acidita: Na rozdíl od jiných druhů ovoce mají hrušky velmi nízký obsah organických kyselin. Jsou proto velmi šetrné k žaludku, nezpůsobují překyselení a jsou skvěle tolerovány i lidmi s citlivým zažíváním či malými dětmi.
· Silné protizánětlivé účinky: Jsou plné flavonoidů a antioxidantů (např. vitamínu C), které pomáhají tělu bojovat proti chronickým zánětům a snižují riziko vzniku civilizačních chorob, jako je cukrovka 2. typu.
· Pomocník při redukci váhy: Díky vysokému podílu vody a vlákniny mají nízkou energetickou hodnotu, ale dokážou na dlouhou dobu spolehlivě zasytit.
Většina zdraví prospěšných látek, zejména antioxidantů, se nachází ve slupce hrušky. Pro maximální využití jejich benefitů je proto ideální konzumovat je celé a neloupané.
Tolik z běžně dostupných informací.
A nyní jeden domácí osvědčený recept.
Chcete-li ochutnat něco výjimečného, první den s křupkavým okrajem a druhý den vláčného /pokud ovšem zbude, protože množství je oproti běžným receptům poloviční a chuť mňamózní/, připravte si kulatou formu nebo menší pekáček. Vymazat, vysypat strouhankou.
TĚSTO:
100 g cukru
3 lžíce oleje
150 g hl. mouky
1 dcl mléka
2 vejce
prášek do pečiva
špetka soli
4 hrušky
POLEVA:
80 g másla
1 vejce
3 lžíce skořicového cukru
Připravit si na kousky nakrájené hrušky /já je loupu/. Vyšlehat 2 vejce, špetku soli a cukr do pěny. Vmíchat pomalu mouku s práškem do pečiva, nakonec mléko a olej a vše dohromady vyšlehat. Polovinu těsta do formy, na to kousky hrušek a přelit druhou polovinou. V troubě rozehřáté na 180 st.C péct 30 minut. Mezi tím si ve vodní lázni rozehřát máslo se skořicovým cukrem a opatrně vmíchat 1 vejce tak, aby se nesrazilo. Znovu opatrně prohřát. Po prvním pečení propíchat koláč vidličkou a přelít polevou. Na okraje opatrně, co zateče, se trošku připeče. S polevou dopéct ještě 15 – 20 minut /píše se 20, ale pohlídat, několik minut ubírám.
Koláč je výborný ještě mírně teplý. Pokud ho necháte vychladnout a máte rádi šlehačku, vznikne skvělý zákusek. Druhý den je báječně vláčný.
Nelekněte se malého množství těsta, ono to pěkně v první fázi pečení vyjede.
Pokud jste se nechali zlákat, tak přeji úspěch a dobrou chuť :-)
P.S. Tímto článkem navazuji na : https://www.i60.cz/clanek/detail/39223/anyzovy-sirup-a-hruskovy-kompot