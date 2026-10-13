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Česnek a cibule vydrží ve sklenici klidně celý rok. Stačí jedna surovina z kuchyně, která zastaví plesnivění i klíčení

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Úrodu česneku a cibule je třeba umět správně uskladnit, aby vydržela v perfektním stavu co nejdéle. Pomohou vám s tím šikovné triky.
Česnek a cibule vydrží ve sklenici klidně celý rok. Stačí jedna surovina z kuchyně, která zastaví plesnivění i klíčení

Česnek a cibule vydrží ve sklenici klidně celý rok. Stačí jedna surovina z kuchyně, která zastaví plesnivění i klíčení

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 22:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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