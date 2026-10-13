Česnek a cibule vydrží ve sklenici klidně celý rok. Stačí jedna surovina z kuchyně, která zastaví plesnivění i klíčení

Cibule a česnek jsou nenahraditelnými ingrediencemi v každé kuchyni, které nejen, že dodají pokrmům na chuti, ale jsou plné vitamínů, minerálů a antioxidantů. Zcela nejlepší je potom zelenina, kterou si vypěstujete sami na zahradě. V takovém případě
je třeba po sklizni myslet na správné skladování, aby vám vydržela co nejdéle, nezačala hnít, vysychat nebo rašit. Zabránit tomu můžete několika jednoduchými triky, díky kterým vám zásoba česneku a cibule vydrží v kondici až do příští sezóny. Základem je správná sklizeň
Polovičním úspěchem při skladování česneku a cibule je správně načasovaná a provedená sklizeň. To, že přišel její čas, vám u cibule napoví nať, která začne polehávat a žloutnout.
Plánování sklizně česneku se bude řídit tím, zda pěstujete paličák nebo nepaličák. Sklízejte však vždy za suchého a teplého počasí, abyste eliminovali riziko výskytu plísní. Neodstraňujte zelené části rostlin, ale nechte je zcela zaschnout, živiny v nich obsažené přejdou do hlávky. Vše průběžně kontrolujte a poškozené kusy odstraňujte. Teprve po zaschnutí můžete zeleninu uskladnit. Jak na správné skladování česneku a cibule
Oba druhy zeleniny mají jedno společné – nesnáší při skladování vysokou vlhkost, která by mohla vyvolat jejich klíčení. Skladujte je tedy na tmavém a suchém, dobře větraném místě, kde teplota nebude přesahovat 3 °C a nebude klesat pod nulu.
Zeleninu uložte buď do dřevěných bedýnek nebo košů, které umožní větrání. Vhodným způsobem je také skladování podle našich babiček, které cibuli i česnek zaplétaly do copů. Prodloužit výdrž zeleniny vám pomůže šikovný trik – kořeny opalte ohněm nebo zakápněte voskem, aby nezačala klíčit. Zdroj fotografie: Pixabay Nevhodně uskladněný česnek může začít klíčit Skladování česneku usnadní sklenice
Pokud nemáte k dispozici
suchý sklep nebo jiné vhodné místo pro skladování česneku, dokáže vám pomoci dostatečně velká zavařovací sklenice. Tu důkladně umyjte a nechte uschnout. Poté ji napěchujte paličkami česneku, neuzavírejte, jen ji umístěte na suché a tmavé místo o pokojové teplotě, například do kuchyňské skřínky. Palice můžete také zasypat solí, která česnek zakonzervuje a absorbuje přebytečnou vlhkost, takže česnek ochrání před plesnivěním. V takovém případě již sklenici uzavřete.
VIDEO Česnek můžete jednoduše uvázat do copu
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři