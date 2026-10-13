Malá ryba s obřím apetitem. Zubatka riskuje život, když polyká násobně větší kořist. Podívejte se

Vhodnou kořist jen tak nepotká. V hlubinách kolem 1300 metrů, kde žije, se totiž mnoho potravy nevyskytuje. Malá rybka zvaná zubatka černá proto musí využít každou příležitost, jinak by nepřežila. Často se tak vrhá i na živočichy, kteří ji mnohonásobně přerůstají.
„Mnohdy spolkne i 4,5krát většího tvora, než je ona sama,“ popisuje obdivuhodnou strategii přežití mořská bioložka Diva Amon z Schmidtova oceánského institutu.
Jak taková ryba potom vypadá, se doposud příliš nevědělo. Existovaly omezené záznamy a důkazy.
Nyní se ale vědcům podařilo jednu nacpanou zubatku natočit. Na kameru ji zachytili ve vodách jižního Karibiku v hloubce okolo 1 259 metrů, a to čerstvě po spolknutí vydatného oběda. Video pak sdíleli.
Zubatka v něm vypadá, jako by vody brázdila na matraci. Břicho má napěchované potravou, takže působí jako balón. „Protože je opravdu nacpané, je kůže extrémně napnutá. Je kvůli tomu až průhledná a jsou pod ní vidět žilky i vnitřnosti,“ přibližuje stav drobné rybky mořská bioložka.
Kvůli jídlu si vykloubí čelist
Vysvětluje také, jak rybka obrovskou potravu pozře. „Zubatka má velmi pružnou čelist, kterou si dokáže při polykání sousta vykloubit,“ uvádí. Elastický je i její žaludek, natahuje se jako těsto. „Pokud tedy uvidí plavat chutné sousto, bez problémů ho spolkne,“ popisuje.
Potíže ale mohou nastat záhy. Pokud je kořist skutečně příliš velká, střeva ji nemusí včas zpracovat. „Jídlo se začne v nafouklém žaludku rozkládat a uvolňovat plyny. Ty pak mohou zubatku vytlačit až na hladinu,“ přibližuje Diva Amon.
Řadu zubatek proto lidé našli mrtvé na pobřeží. V jednom případě z roku 2007 měla ryba o velikosti pouhých 19 centimetrů ve svých útrobách dokonce makrelu o délce 86 centimetrů. Vědci ji objevili na Kajmanských ostrovech bez známky života.
Mořská bioložka Diva Amon nyní doufá, že se jí časem podaří zachytit i samotný lov zubatky – tedy moment, kdy si drobná rybka dokáže poradit s úlovkem, který se logicky brání. „Musí to být fascinující,“ uzavírá.
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Zdroje: web Schmidtova oceánského institutu a jeho facebookový profil.
Text: Veronika Rodriguez
Úvodní foto: George Brown Goode a Tarleton H. Bean / Wikimedia Commons / public domain;
upraveno pomocí ChatGPT
Video: Schmidtův oceánský institut