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Malá ryba s obřím apetitem. Zubatka riskuje život, když polyká násobně větší kořist. Podívejte se

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Vhodnou kořist jen tak nepotká. V hlubinách kolem 1300 metrů, kde žije, se totiž mnoho potravy nevyskytuje. Malá rybka zvaná zubatka černá proto musí využít každou příležitost, jinak by nepřežila. Často se tak vrhá i na živočichy, kteří ji mnohonásobně přerůstají.
Malá ryba s obřím apetitem. Zubatka riskuje život, když polyká násobně větší kořist. Podívejte se

Malá ryba s obřím apetitem. Zubatka riskuje život, když polyká násobně větší kořist. Podívejte se

Zdroj: Růžový_predátor_z_hlubiny
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 20:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zvirecizpravy.cz

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