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Český fotbal udělil rekordní trest za korupci. Brankář Kalina ale vystoupil z asociace a řízení se zastavilo

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Etická komise FAČR mu za ovlivňování zápasů vyměřila 20 let zákazu činnosti a pokutu půl milionu korun. Kalina se odvolal, pak z asociace vystoupil a řízení se zadrhlo.
Český fotbal udělil rekordní trest za korupci. Brankář Kalina ale vystoupil z asociace a řízení se zastavilo

Český fotbal udělil rekordní trest za korupci. Brankář Kalina ale vystoupil z asociace a řízení se zastavilo

Zdroj: FAČR
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.10.2026 19:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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