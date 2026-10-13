Český fotbal udělil rekordní trest za korupci. Brankář Kalina ale vystoupil z asociace a řízení se zastavilo

Dvacet let. Tak dlouhý zákaz činnosti nedostal v historii boje proti ovlivňování zápasů v českém fotbale nikdo. Etická komise Fotbalové asociace ČR ho 23. září 2026 uložila devětadvacetiletému brankáři Marku Kalinovi spolu s pokutou 500 000 korun. Necelé tři týdny nato přišlo komuniké, o kterém informovala ČTK: Kalina už není členem FAČR a odvolací komise jeho řízení přerušila. Brankář, kterého asociace vyřadila na dvě dekády, tak postavil fotbalové soudnictví před hotovou věc. Z kauzy se tím ale nevymanil. Spíš ji poslal do slepé uličky, ze které nevede cesta ven ani pro něj.
Jedenáct skutků za eura
Kalina byl spojený hlavně s třetiligovým FC Zlínsko. Když v březnu 2026 vypukla největší korupční aféra českého fotbalu za poslední dvě dekády, chytal také za 1. SC Znojmo. Podle etické komise se jeho činnost netýkala jednoho selhání, ale pěti let. Jedenáct skutků od roku 2021, většinou v dresu Zlínska.
Mechanismus popisuje rozhodnutí etické komise, ze kterého podrobně citoval server Znojemsko. Kalina měl opakovaně přijímat od Pavla Býmy částky 1 000 až 2 000 eur, tedy zhruba 25 až 50 tisíc korun, za to, že svými výkony ovlivní výsledek zápasu. Nižší částka měla padnout za utkání Vrchoviny s Kvítkovicemi a Zlínska s Vyškovem, vyšší za další zápasy Zlínska proti Hodonínu, Startu Brno nebo Frýdku-Místku.
Brankář je pro takový obchod ideální figurka. Jedna pozdní reakce, jeden puštěný roh, jeden špatně odhadnutý centr. Nikdo nic nepozná.
K úplatkářství se přidal jeden případ nedovoleného sázení. U zápasu Chrudimi se Startem Brno z 28. listopadu 2025 měl Kalina podle komise společně s investorem Andrijem Lyčkivským a Lukášem Vychodilem zajišťovat vypsání a podání živých sázek. Právě přes Lyčkivského vede i znojemská stopa celé kauzy.
Rekord, který přerostl Hladíka i rok 2004
Že jde o mimořádný trest, zaznělo hned po verdiktu. ČT sport ho označil za rekordní a pro srovnání stačí pár čísel.
|Případ
|Zákaz činnosti
|Pokuta
|Marek Kalina (2026)
|20 let
|500 000 Kč
|Michal Hladík (2024)
|15 let
|1 000 000 Kč
|Jan Wolf (2026)
|12 let
|3 000 000 Kč
|Ivan Horník (aféra 2004, soud)
|10 let
|900 000 Kč
|Tim Kramář (2026)
|20 měsíců po odvolání
|60 000 Kč
Ještě v lednu 2024 nazvala asociace případ Michala Hladíka, který organizoval ovlivňování tří utkání, „dosud nejzávažnějším“, jaký etická komise řešila. Podrobnosti uvádí komuniké etické komise FAČR z 25. ledna 2024. Patnáct let tehdy působilo jako strop. Kalina ho o pět let překonal.
Korupční aféra z roku 2004 přitom pracovala s jiným měřítkem. Kluby dostávaly bodové odpočty a pokuty, funkcionáři a rozhodčí většinou dvouleté zákazy, případně prodloužené o rok kvůli nezaplaceným pokutám. Desetiletý zákaz Ivana Horníka přišel až v soudní rovině.
Zajímavé je srovnání s karvinským primátorem Janem Wolfem. Ten dostal kratší zákaz, dvanáct let, ale šestkrát vyšší pokutu, tři miliony korun, v souvislosti s ovlivněním tří zápasů Karviné. Wolf vinu odmítá, zůstal ve vedení města, kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení a avizoval právní kroky. I on z FAČR vystoupil. Podle nás z rozložení trestů vyplývá jasná logika: u Wolfa komise trestala hlavně peněženkou, u Kaliny délkou. Dlouhodobé zapojení hráče do jedenácti skutků vážilo víc než jednorázová finanční sankce.
Na opačném konci stojí Tim Kramář. Za ovlivnění dvou zápasů v době, kdy působil v opavské devatenáctce, dostal dva roky zákazu a pokutu 60 000 korun; odvolací komise mu trest zkrátila na 20 měsíců. Kramář se odvolal a v systému zůstal. Kalina se odvolal a odešel.
Přerušení neznamená zrušení
Tady se láme celý příběh. Na první pohled to vypadá, že Kalina vyklouzl. Ve skutečnosti udělal krok, se kterým fotbalová pravidla výslovně počítají, a jeho důsledky jsou užší, než by se mohlo zdát.
Disciplinární řád FAČR rozlišuje tři odlišné věci:
- Přerušení řízení nastává, když nelze pokračovat, protože podezřelý není členem asociace. Jakmile tento důvod odpadne, řízení pokračuje tam, kde skončilo.
- Zastavení řízení se váže k jiným důvodům, například k promlčení nebo k tomu, že se skutek neprokázal.
- Zrušení trestu by znamenalo, že odvolací orgán rozhodnutí etické komise věcně shodil.
Kalinův případ spadá do první kategorie. Odvolací komise o vině ani o výši trestu nerozhodla, jen konstatovala, že bez členství nemůže dál jednat. Žádné očištění, žádné osvobození. Rozhodnutí etické komise zůstalo viset ve vzduchu a s ním i jedenáct popsaných skutků.
Prakticky to ale má jeden zásadní efekt. Podle iDNES a ČTK se Kalina vystoupením na fotbalové úrovni vyhnul řízení i pokutě půl milionu korun. Dokud není členem, asociace na něj standardními disciplinárními nástroji nedosáhne. Proč přesně z FAČR odešel, dostupné zdroje neuvádějí. Načasování po odvolání a před rozhodnutím odvolací komise ale mluví samo za sebe.
Zavřené dveře a policie za nimi
Jenže kudy se odejde, tudy se také musí vrátit. A tam má asociace v ruce silnou kartu. Podle zpráv ČTK a iRozhlasu platí, že pokud se zásadně nezmění pravidla, Kalina se kvůli účelovému vystoupení už nemůže vrátit jako aktivní hráč ani jako člen statutárního orgánu klubu. V podobných případech bývá praxí, že etická komise podá návrh výkonnému výboru FAČR, aby dotyčného do asociace zpět nepustil. Kdy by výbor o Kalinovi rozhodoval, zatím není veřejně známo.
Asociace na tuhle kličku nemyslí poprvé. Už v červnu 2024 v informacích k novým stanovám FAČR psala, že stanovy reagují na bývalé členy, kteří se vystoupením vyhýbají řízení nebo trestu. Takové lidi může zařadit na listinu osob, jež se nemohou znovu stát členy. Kalina tedy nevyužil díru v pravidlech, spíš dveře, za kterými už stojí závora.
Zbývá otázka, kde by vůbec mohl chytat. V soutěžích pod hlavičkou FAČR bez členství standardně nastoupit nemůže. U čistě soukromých nebo neregistrovaných turnajů mimo strukturu asociace by zákaz přímo nepůsobil, jenže to už není návrat do organizovaného fotbalu. Je to odchod z něj.
A pak je tu trestní rovina, kterou žádné vystoupení nezastaví. Policie Kalinu dál vyšetřuje a v širší kauze bylo na konci března 2026 obviněno 32 lidí, část z nich i z účasti na organizované zločinecké skupině. Až do pravomocného rozhodnutí soudu platí presumpce neviny. Pro představu o tom, o čem se v takových kauzách mluví, trestní zákoník stanoví u podvodu sazbu až dva roky, při škodě velkého rozsahu pět až deset let. U přijetí úplatku je základ až čtyři roky, v nejtěžších kvalifikacích až dvanáct let. Legalizace výnosů z trestné činnosti může v kvalifikované podobě vést až k deseti letům. Jaká právní kvalifikace se Kaliny skutečně týká a jaká sazba z ní plyne, je ale na policii a státním zastupitelství.
Fotbalový novinář Štěpán Filípek v komentáři pro iRozhlas připomněl, že sázkařské mafie sahají až do dorostenecké ligy. Kalinův trest měl být signálem, že nižší soutěže nejsou zónou beztrestnosti. Zlínsko mezitím skončilo v nejnižší soutěži, Karviná spadla z první ligy do druhé a etická komise otevřela jen v první vlně 47 disciplinárních řízení.
Podle nás případ ukazuje jednoduchou věc: rekordní trest je jen tak silný, jak pevně je zavřený zadní východ. Dokud se dá z asociace odejít dřív, než rozhodnutí nabude vykonatelnosti, bude každý verdikt etické komise svádět k tomu, aby se ho potrestaný pokusil přeskočit.
Kalina z fotbalové budovy vyšel sám, ale dveře za sebou nechal otevřené jen na jednu stranu. Dvacet let zákazu formálně visí v přerušeném řízení. Zpátky se bez souhlasu asociace nedostane a policie mezitím pracuje dál.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner