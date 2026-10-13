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HBM4E od Samsungu prošly kvalifikačními testy Nvidie, zrychlí o 20 % oproti HBM4

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Přestože Samsung zahájil dodávky HBM4 pamětí teprve letos v únoru, již nyní podle korejských zdrojů prošly jeho HBM4E kvalifikačními testy Nvidie…
Samsung HBM4E

Samsung HBM4E

Zdroj: ChatGPT
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 22:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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