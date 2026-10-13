HBM4E od Samsungu prošly kvalifikačními testy Nvidie, zrychlí o 20 % oproti HBM4

Podle informací jihokorejského serveru Hankyung prošly 12vrstvé HBM4E od společnosti Samsung, testovacími procedurami Nvidia a dalších (neupřesněných) významných zákazníků. Samsung měl kvalifikační testy splnit na konci září. Přestože jde o důležitý krok, který je bezpodmínečný pro další spolupráci těchto subjektů, není zatím známo, že by byly uzavřeny konkrétní smlouvy, stanoveny objemy dodávek nebo termín zahájení sériové výroby.
HBM4E vychází architektury HBM4, oproti kterým dosahuje vyšší rychlosti, datové propustnosti a energetické účinnosti. První vzorky dodal Samsung již začátkem roku, v souvislosti se zahájením sériových dodávek HBM4.
Pouzdro s 12 vrstvami HBM4E dosahuje datové kapacity 48 GB, přenosové rychlosti až 16 Gb/s na pin, (což je podle Samsungu o více než 20 % nad stávajícími HBM4). Díky úspornějšímu návrhu a optimalizaci pouzdření se energetická účinnost zlepšila o 16 %. Produkt kombinuje tzv. 1c DRAM, tedy šestou generaci 1xnm technologie, s 4nm logickým čipem (základnou) z vlastních továren Samsungu.
Zatímco posun výkonu a energetické efektivity jsou nižší než u jiných generací, základny na pokročilých procesech jsou hlavní devizou a významným technologickým posunem oproti všem předchozím generacím. Umožňují totiž podstatně vyšší úpravy návrhu na míru, podle požadavků konkrétního zákazníka a zařízení. Jako příklad jsme si rozebrali úpravu podle požadavků Nvidie:
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Nvidia chce využít možnosti přesunu paměťového řadiče z křemíku s logikou do základny HBM pamětí, aby zůstalo více prostoru pro výpočetní jednotky. Nativní HBM rozhraní pak nahradí vlastním. Právě podobné úpravy na míru jsou standardní vlastností HBM4E, kterou Samsung odprezentoval již na letní akci HotChips.
Lze předpokládat, že úspěšné a časné nasazení HBM4E může Samsungu získat velké množství zakázek či zákazníků, o které přišel v důsledku pomalého nájezdu na technologii HBM3E (kterou lépe zvládl Hynix, část zakázek pak vypaběrkoval Micron).