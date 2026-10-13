Bohemians v Ďolíčku neprohráli devět zápasů s Boleslaví. Trenér Majer přiznal, co musí jeho tým změnit

Výsledek 3:1, góly Konatého, Chaluše a Magery, Vaníček jen korigoval. Tak vypadá poslední boleslavská radost ve Vršovicích, stará osm let. Od té doby Bohemians doma proti středočeskému soupeři v lize neprohráli devětkrát za sebou: čtyřikrát vyhráli, pětkrát remizovali a nastříleli 18 gólů proti šesti. Ve středu 14. října od 18:00 čeká sérii další zkouška v dohrávce 6. kola Chance Ligy. Boleslav je v tabulce výš, ale trenér Aleš Majer po víkendu v Plzni nemluvil o sebevědomí. Mluvil o chybách, které jeho tým v Ďolíčku nesmí zopakovat.
Devět zápasů bez boleslavské výhry
Série není náhoda jednoho nepovedeného večera. Táhne se přes čtyři trenérské éry, nadstavbu covidového jara i několik generací kádru. Z přehledu, který zveřejnila sama Boleslav v klubové pozvánce na zápas, je vidět i vývoj: zatímco dřív Bohemians soupeře doma často přejeli, poslední tři vzájemné zápasy v Ďolíčku skončily remízou.
|Období
|Výsledek (Bohemians : Boleslav)
|jaro 2019
|0:0
|podzim 2019
|3:0
|jaro 2020 (nadstavba)
|2:1
|podzim 2020
|4:0
|jaro 2022
|2:2
|jaro 2023
|4:0
|jaro 2024
|0:0
|podzim 2024
|2:2
|podzim 2025
|1:1
Dvakrát 4:0, jednou 3:0. Boleslav v Ďolíčku pětkrát nedala ani gól. Mluvit o prokletém hřišti je publicistická zkratka, souhrnná analýza příčin neexistuje. Vzorec ve výsledcích je ale dost výrazný na to, aby ho hostující kabina nemohla ignorovat.
Majer: S pěti šesti šancemi soupeře nemáme šanci
Boleslav přijíždí po dvou venkovních debaklech. V 8. kole prohrála v Liberci 0:3, o víkendu stejným skóre v Plzni. Statistiky z Plzně jsou nemilosrdné: domácí vystřelili osmnáctkrát, z toho sedmkrát na branku, a jejich očekávané góly dosáhly hodnoty 2,75. Skórovali ve 3., 21. a 86. minutě, dvakrát po rohovém kopu. Boleslav naopak nevyužila ani jeden ze svých dvanácti rohů.
Majer podle ČTK řekl, že tým byl z výsledku zklamaný a při rozboru si ukázal, co fungovalo a co ne. Proti Bohemians podle něj musí být hráči důslednější při obranných standardkách i v dalších situacích. A pak přišla nejtvrdší věta: když soupeře pustí do pěti šesti gólových situací, nemá šanci na úspěch.
Nejde o výkřik trenéra pod tlakem, o ohrožení jeho pozice zdroje nic neříkají. Je to spíš veřejně pojmenovaný úkol. A podle nás velmi přesně mířený, protože standardky jsou právě tím, čím Bohemians Boleslav v posledních duelech trápí. V lednu 2026 v Mladé Boleslavi dali domácím gól Hůlka po rohu a Lischka po přímém kopu, Majer tehdy přiznal i výškovou převahu soupeře. Ďolíček je tak pro Boleslav víc než nepříjemné hřiště s historií. Je to test, jestli tým za čtyři dny opravil přesně to, co jeho trenér vyjmenoval.
Tabulka mluví pro Boleslav, domácí půda pro Bohemians
Před dohrávkou mají oba týmy odehráno devět zápasů, zbytek ligy deset. Středeční utkání tabulku srovná.
- FK Mladá Boleslav: 4. místo, 17 bodů, bilance 5 výher, 2 remízy a 2 prohry, skóre 17:12
- Bohemians Praha 1905: 11. místo, 12 bodů, bilance 3 výhry, 3 remízy a 3 prohry, skóre 10:11
Boleslav dává výrazně víc gólů a doma umí být drtivá: Brno porazila 2:0 a Baník 4:0. Bohemians ale v Ďolíčku letos neprohráli. Remizovali s Hradcem 0:0 a Jabloncem 1:1, porazili Slovácko 2:0 a naposledy Baník 1:0 gólem Aleše Čermáka. Proti Ostravě vystřelili devatenáctkrát. Neporazitelnost na domácím hřišti drží v celé lize už jen Slavia, Bohemians a právě Mladá Boleslav, takže jedna z těch sérií ve středu skončí, nebo obě přežijí remízou.
Trenér Bohemians Jaroslav Veselý po výhře nad Baníkem podle ČTK přiznal, že se týmu při pohledu na tabulku líp dýchá. Sezonu podle něj nechtějí hrát o holé přežití, ale o trošku víc. Nečteme to jako vyhlášení boje o poháry, spíš jako snahu vymanit se z dosahu spodku. Sázkové kanceláře vidí zápas velmi vyrovnaně, s mírně nižším kurzem na domácí.
Co může dohrávka v tabulce udělat:
- Výhra Bohemians: 15 bodů a nejspíš posun na 9. místo před Hradec (14) a Plzeň (13). Na osmé Brno s 16 body to ještě nestačí.
- Remíza: Bohemians 13 bodů, bodově na úrovni Plzně, podle skóre ale zřejmě stále za ní. Boleslav 18 bodů.
- Výhra Boleslavi: 20 bodů a minimálně třetí místo před Spartou. Při vyšším vítězství by mohla podle skóre dotáhnout nebo přeskočit Liberec.
Říjnová dohrávka podruhé za sebou
Zvláštní shoda: stejný duel 6. kola v Ďolíčku se dohrával v říjnu i před rokem. Tehdy, 22. října 2025, skončil 1:1, za Bohemians skóroval Kovařík, za Boleslav Klíma. Jarní odveta v Mladé Boleslavi dopadla 2:2.
Letos měl zápas proběhnout v sobotu 29. srpna. Den předem ho Ligová fotbalová asociace odložila kvůli hromadnému onemocnění hráčů i členů realizačního týmu Boleslavi, klub situaci doložil lékařskou zprávou. Podle ČTK šlo o silnou vlnu střevní virózy.
Středeční utkání odpíská Karel Rouček, u videa bude Miroslav Zelinka, podrobnosti uvádí web Chance Ligy. Přenos vysílá Oneplay Sport 1 od 17:50. A kdo by po středě chtěl odvetu, nebude čekat dlouho: 28. října od 16:00 se oba týmy potkají znovu, tentokrát v Mladé Boleslavi v osmifinále MOL Cupu.
Majer dal svým hráčům jednoduché zadání: ubránit rohy a nepustit soupeře do šancí. V Plzni to nezvládli dvakrát během prvních 21 minut. V Ďolíčku, kde Boleslav osm let čeká na výhru, bude první roh Bohemians nejspíš tím nejsledovanějším okamžikem celého večera.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner