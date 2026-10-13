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Coca-Cola po dlouhých letech změnila svůj design: Zákazníci ji nemohou najít a odchází domů se špatným nápojem

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Coca-Cola osvěžila svůj vizuální styl poprvé po letech. Změny na klasické variantě jsou minimální, ale Coca-Cola Zero Cukru prošla výraznější proměnou.
Fotografie Coca-Coly

Fotografie Coca-Coly

Zdroj: Foto: Юлиан Пригожин / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, Coca-Cola
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 22:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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