Coca-Cola po dlouhých letech změnila svůj design: Zákazníci ji nemohou najít a odchází domů se špatným nápojem

Coca-Cola po dlouhých letech změnila svůj design: Zákazníci ji nemohou najít a odchází domů se špatným nápojemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie Coca-ColyZdroj: Foto: Юлиан Пригожин / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, Coca-Cola
Článek byl publikován 13.10.2026 22:17
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