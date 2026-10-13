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Orchidej lze přesadit snadno a bez obav z poškození. Stačí dodržet několik kroků jednoduchého postupu

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Květiny, které když kvetou, fascinují svým vzhledem. To jsou orchideje. Na trhu se jich objevuje neuvěřitelné množství, v kterém si každý najdu tu pravou. Nejvhodnějším druhem pro začátečníky je takzvaná Phalaenopsis. Pěstování orchidejí není nic složitého, je ale důležité myslet na jednu základní věc, a to je ta, že orchideje potřebují přístup kyslíku a světla ke kořenům, proto byste je neměli vysazovat do nádob uzavřených.
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Bez popisku

Zdroj: Neznámý zdroj
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 18:32

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