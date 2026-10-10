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Podivný host

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„Tak tady je to pivečko, pane magistře. Přednostně, ať nás na finančním úřadě nepomluvíte,“ postavil číšník sklenici na stůl. David počkal až číšník uklidí talíř, utřel si ústa ubrouskem, ve kterém byl před chvílí zabalen příbor a s chutí se napil.
Podivný host

Podivný host

Zdroj: Restaurace
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 10.10.2026 04:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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