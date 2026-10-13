Svatomartinské slavnosti na Rašínově nábřeží: mladá i tichá vína, husí speciality a živá hudba

Vinaři z Čech a Moravy, degustace svatomartinských vín, husí speciality a bohatý doprovodný program – takový bude 15. ročník festivalu mladých vín „Svatomartinské slavnosti a pečená husa“. Akce proběhne v sobotu 14. listopadu na náplavce Rašínova nábřeží v Praze 2 mezi železničním mostem na Výtoni a vyšehradskou skálou v blízkosti farmářského trhu Náplavka. Odstartuje symbolicky v 11 hodin a skončí ve 20 hodin.
Další ročník oblíbeného festivalu, na který každý rok dorazí kolem šesti tisíc návštěvníků, slibuje už tradičně bohatou účast vinařů ze všech koutů republiky. „Svá mladá vína představí 20 českých a moravských vinařství. Jako svatomartinské víno jsou dle místních vinařských regulí povoleny bílé odrůdy Müller Thurgau, Veltlínské červené rané a Muškát moravský, z červených a růžových odrůd Modrý Portugal a Svatovavřinecké a od roku 2013 ještě Zweigeltrebe, pouze růžová odrůda. Na stáncích budou také tichá vína. Vinaři budou mít na košt i prodej svá běžná tichá vína ze starších ročníků a pro zahřátí oblíbený ‚svařák‘,“ řekl Jiří Sedláček, ředitel festivalu Svatomartinské slavnosti a pečená husa.
Vstupné na festival je zdarma
Podmínkou degustace je však nalévání vína do skla. „Víno se bude degustovat z festivalových sklenic, které si návštěvníci mohou zakoupit v jednom z označených stánků. Degustační set se skleničkou na víno, degustačním pasem s přehledem vinařů a tužkou bude na místě za 150 korun, samotná sklenička bude stát 100 korun. Pak už stačí vyrazit mezi vinaře a ochutnávat dle libosti – ceny za degustace si určuje každé vinařství samo,“ uvedl Jiří Sedláček.
Víno na Svatomartinských slavnostech na Rašínově nábřeží: Foto se svolením Jiřího Sedláčka
Dozlatova upečená husa jako samozřejmost
Kromě mladých vín nesmí na oslavě svátku svatého Martina chybět dozlatova upečená husa. I na té si budou moci návštěvníci akce v různých variacích pochutnat. „Těšit se mohou na husí pečínku s karlovarským knedlíkem a zelím, husí kaldoun, husí játra s jablky a cibulkou a chybět nebudou oblíbené svatomartinské husí burgery, sendviče s trhaným husím masem, quiche s husím masem nebo husí paštika,“ vyjmenoval Jiří Sedláček.
Dozlatova upečená husa: Foto se svolením Jiřího Sedláčka
Slavnosti nabídnou vedle husích specialit i celou řadu dalších dobrot
Prodejci budou ve dvaceti stáncích nabízet pochutiny hodící se k vínu – tradiční pagáčky, francouzské sýry a uzeniny nebo zahraniční speciality, které se perfektně snoubí s mladými víny. Vedle svařeného vína budou v nabídce studené i teplé nealko nápoje nebo točené pivo.
Oblíbený festival Svatomartinské slavnosti a pečená husa není ale jen o pití vína a pochutnávání si na husích specialitách, připraven je bohatý doprovodný program. „Během celého dne se na jevišti vystřídá hned několik kapel. K poslechu i tanci bude hrát cimbálová muzika a další živé formace hrající jazz a country,“ vyjmenoval Jiří Sedláček.
Tip: Výlet na Gelgenberg. Kouzelná podzimní procházka po rakouském vinném kopci.
Pokud si chcete upéct husu sami, koupit ji můžete v den konání festivalu přímo na náplavce. „Husu bude možné koupit na farmářském trhu, který bude součástí slavností. Ten ale bude otevřen jen do 14 hodin. Cena hus bude kolem 290 korun za kilogram,“ uzavřel Jiří Sedláček.
Zdroje info: Autor, Jiří Sedláček
Svatomartinské slavnosti na Rašínově nábřeží: Náhledové foto se svolením Jiřího Sedláčka
The post Svatomartinské slavnosti na Rašínově nábřeží: mladá i tichá vína, husí speciality a živá hudba
first appeared on Svět cestovatele
.