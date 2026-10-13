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Svatomartinské slavnosti na Rašínově nábřeží: mladá i tichá vína, husí speciality a živá hudba

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Vinaři z Čech a Moravy, degustace svatomartinských vín, husí speciality a bohatý doprovodný program – takový bude 15. ročník festivalu mladých vín „Svatomartinské slavnosti a pečená husa“. Akce proběhne v sobotu 14. listopadu na náplavce Rašínova nábřeží v Praze 2 mezi železničním mostem na Výtoni a vyšehradskou skálou v blízkosti farmářského trhu Náplavka. Odstartuje symbolicky v 11 hodin a skončí ve 20 hodin.
Svatomartinské slavnosti

Svatomartinské slavnosti

Zdroj: Jiří Sedláček
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 19:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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