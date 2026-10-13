Horner odhalil, co by požadoval pro návrat do F1

Bývalý šéf týmu Red Bull označil Ferrari za práce „snů“ v době, kdy se i Scuderia snažila utišit spekulace ohledně budoucnosti Freda Vasseura. Christian Horner nyní upřesnil, že Ferrari by mu neposkytlo vlastní podíl v týmu, který považuje za nezbytný pro svůj návrat do formule 1.
V rozhovoru pro deník The Times Horner naznačil, že ačkoli je vlastnictví podílu v týmu jeho podmínkou, Ferrari je jedinou výjimkou.
Jakmile Horner tuto narážku vypustil, spekulace o budoucnosti Vasseura ve funkci šéfa týmu Ferrari zesílily, což se stalo hlavním tématem diskuzí během závodního víkendu Velké ceny Ázerbájdžánu. Zdroje serveru PlanetF1.com naznačily, že by mohl být z této funkce odvolán na konci sezóny F1 2026.
Ředitelka komunikace Scuderie, Maria Conti, během narychlo svolané tiskové konference trvala na tom, že tým má ve Vasseura plnou důvěru.
Zdá se však, že Horner není v úvahu jako možný šéf týmu Ferrari.
V novém rozhovoru pro deník The Guardian Horner sice zdůraznil, že si více než kdokoli jiný uvědomuje tlaky, které s takovou pozicí souvisejí, ale zároveň objasnil, že jeho výroky byly vytrženy z kontextu.
Ferrari nakonec není výjimkou z jeho kritérií pro návrat do formule 1.
Brit také potvrdil, že by se do tohoto sportu vrátil pouze za ideálních okolností, nikoli při jakékoli příležitosti, která se naskytne.
Po Velké ceně Velké Británie v roce 2025 byl po dvou desetiletích ve vedení propuštěn z Red Bullu.
„Fred Vasseur je zkušený člověk. Odvedl slušnou práci. Ale já, více než kdokoli jiný, znám tlaky spojené s vedením konkurenceschopné organizace,“ řekl Horner.
„Moje komentáře byly vytrženy z kontextu. Ferrari je největší značka ve formuli 1. Je to tým s nejbohatší historií. Ale nashromáždil jsem za sebou fenomenální kapitál, abych mohl zvážit svůj další potenciální krok v tomto sportu. Ten by byl spojen s vlastnickým podílem, a Ferrari akcie prodávat nebude.“
„Jsem tedy rád, že mohu zůstat mimo tento sport a sledovat, jaké příležitosti se naskytnou v příštích měsících či letech. Není to podmínka, že se musím vrátit. Vrátil bych se pouze kvůli správné příležitosti s lidmi, kteří smýšlejí stejně jako já a chtějí vyhrávat. Nikdy bych se nevrátil jen proto, abych se zúčastnil.“
Na otázku, co by mohl dělat za 10 let, Horner vtipně odpověděl: „Těším se, až to zjistím. Může to být na závodní dráze, může to být na traktoru.“
Dodal: „Vím, že mou silnou stránkou je schopnost sjednotit skupinu lidí s různými dovednostmi, aby fungovali jako tým. To se možná dá uplatnit i v jiných oblastech, ale v tuto chvíli je jedinou věcí, která mě opravdu motivuje a vzrušuje, formule 1.“