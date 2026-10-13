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Horner odhalil, co by požadoval pro návrat do F1

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Bývalý šéf Red Bullu Christian Horner objasnil, proč Ferrari není výjimkou z jeho podmínek pro návrat do formule 1. Přestože Scuderii označil za mimořádnou značku s bohatou historií, trvá na možnosti vlastnit podíl v týmu. Ferrari však akcie prodávat nehodlá.
Horner odhalil, co by požadoval pro návrat do F1

Horner odhalil, co by požadoval pro návrat do F1

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 20:21

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