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Android Auto mění přehrávač, řidiči zuří kvůli „vlnovce“. Google si za kontroverzním designem stojí a odmítá ho odstranit

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Google v říjnu přepracoval přehrávač médií v Android Auto a zavedl zvlněnou časovou osu, které uživatelé přezdívají „vlnovka“. Firma ji odmítá stáhnout.
Android Auto, palubní obrazovka

Android Auto, palubní obrazovka

Zdroj: Pexels
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 21:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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