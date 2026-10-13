Android Auto mění přehrávač, řidiči zuří kvůli „vlnovce“. Google si za kontroverzním designem stojí a odmítá ho odstranit

Na začátku října 2026 publikoval Mishaal Rahman, který má v Googlu na starosti komunikaci s komunitou kolem Androidu, podrobný příspěvek na Redditu s pěti konkrétními změnami v přehrávači Android Auto. Většina z nich sklízí pochvaly: přináší lepší ovládání, rychlejší přepínání mezi hudbou a podcasty a opravy funkce Autoplay. Jedna změna ale rozpoutala bouřlivou debatu: klasický rovný ukazatel průběhu přehrávání nahradila zvlněná křivka, která má řidiči „na rychlý pohled“ napovědět, zda se přehrává nějaký obsah a kde ve skladbě se právě nachází. Komunita se okamžitě rozdělila. Na Redditu se objevila vlákna s titulky jako „Tenhle vlnitý design musí pryč“. Když ale Android Authority uspořádal anketu, z 1 324 hlasů jich 53 % vlnovku obhajovalo a 47 % požadovalo návrat rovné linky. Kritika je tedy hlasitá a viditelná, nikoli však jednoznačně většinová. Jde spíše o ostře polarizovanou debatu, v níž ani jedna strana nemá drtivou převahu. Google přesto nenabídl přepínač a vlnovku ponechal jako výchozí variantu.
Pět změn, které přehrávač dostal
Aktualizace přehrávače, dostupná od verze Android Auto 17.3, přinesla těchto pět novinek:
- Ovládání libovolné audio aplikace – na palubní obrazovce se nově zobrazí i aplikace bez vlastní specializované podpory Android Auto, a to včetně obalu alba a ovládacích tlačítek. Podmínkou je, aby aplikace správně využívala systémovou mediální integraci Androidu.
- Přepracované rozložení přehrávače – často používané akce, které byly dříve schované v nabídce se třemi tečkami, se přesunuly přímo na hlavní obrazovku přehrávače.
- Přejetí mezi přehrávanými relacemi – pokud máte rozehranou hudbu i podcast, můžete v přehrávači přejetím doleva nebo doprava přepínat mezi oběma zdroji, aniž byste museli otevírat hlavní nabídku aplikací.
- Tři opravy funkce Autoplay – systém už nemá automaticky vybírat aplikace, které jste nikdy nepoužívali. Pokud přehrávání opakovaně zastavujete, nabídne možnost vypnout Autoplay jediným klepnutím. Po spuštění infotainmentu by se také neměly odesílat nevyžádané příkazy k přehrávání, pokud máte Autoplay vypnutý. Důležité je, že jde o systémovou funkci Android Auto, nikoli o funkci přímo ve Spotify nebo jiné hudební aplikaci.
- Vlnkový ukazatel průběhu přehrávání – rovnou linku nahradila zvlněná křivka, která vizuálně znázorňuje průběh přehrávání.
Čtyři z pěti změn představují funkční vylepšení, která řeší dlouhodobé stížnosti uživatelů. Pátá novinka je ale ta, o které se mluví nejvíc.
Proč Google vlnovku hájí a proč ji uživatelé odmítají
Argument Googlu je jednoduchý: řidič by se měl na displej dívat co nejkratší dobu a na první pohled poznat, zda se něco přehrává a v jaké části skladby se nachází. Podle firmy má vlnovka tento údaj zpřístupnit přehledněji než rovná linka. Zároveň přibližuje Android Auto vizuálnímu stylu, který Google používá i na dalších zařízeních s Androidem.
Kritici namítají něco jiného. V diskusích se opakují tři výtky: vlnovka působí rušivě a „dětsky“, zmenšila dotykovou plochu ukazatele průběhu a především ji nelze vypnout. Právě absence přepínače uživatele dráždí nejvíc. Google v komentářích pod svým příspěvkem uvedl, že sleduje reakce a vyhodnocuje „možné budoucí úpravy rozhraní“. V říjnovém vysvětlení ale neoznámil ani odstranění vlnovky, ani možnost dobrovolně se vrátit ke starému vzhledu. Možnost změny tedy nevyloučil, konkrétní řešení však zatím nenabídl.
Pro srovnání: Apple v CarPlay používá standardní systémový přehrávač prostřednictvím šablony CPNowPlayingTemplate. Žádná vlnovka ani jiný výrazný vizuální prvek. Jde o konzervativnější přístup, který ale uživatele zbytečně neprovokuje.
Český kontext: co funguje a co ne
Aktualizace se k českým uživatelům dostává prostřednictvím běžných aktualizací Android Auto. Pro využití novinek je potřeba mít verzi 17.3 nebo novější. Dostupnost konkrétních funkcí se však může lišit podle zařízení a používaných aplikací.
Složitější je situace s Gemini, který postupně nahrazuje Google Asistenta i v autech. Na oficiální stránce Android Auto je čeština uvedena s určitými omezeními. Některé funkce, například hlasové probuzení příkazem „Hey Google“ a vybrané možnosti Gemini, nemusí být v češtině dostupné. V praxi tak může mít český řidič z přechodu na nového asistenta horší zkušenost než anglicky mluvící uživatel. V říjnu se navíc objevil problém, při němž Gemini po zadání dotazu několik sekund „přemýšlel“ a nakonec odpověď neposkytl. Google podle vyjádření pro Android Authority opravu nasadil během týdne od 2. října 2026.
Pokud jde o kompatibilitu s českými audio aplikacemi, Google tvrdí, že nově lze ovládat „jakoukoli mediální aplikaci v telefonu“. Rozhodující není země původu aplikace, ale to, zda správně implementuje mediální integraci Android Auto. Česká služba by tedy měla fungovat, pokud má potřebnou technickou podporu. Google však nezveřejňuje regionální seznam kompatibilních aplikací.
Změna bez volby
Největším problémem celého sporu není samotná vlnovka, ale princip, který její zavedení představuje. Google prosazuje změnu vzhledu bez možnosti volby v situaci, kdy je komunita rozdělená téměř přesně napůl. Firma uvádí, že ostatní změny přehrávače vznikly „na základě vaší zpětné vazby“. U vlnovky ale zatím zpětnou vazbu pouze sbírá, aniž by oznámila konkrétní kroky, které by na ni reagovaly.
Kdo chce vlnovku odstranit, nemá k dispozici oficiální nastavení, kterým by ji mohl vypnout. V některých celoobrazovkových zobrazeních se může objevit rovná linka, protože aplikace si nově mohou přizpůsobit vlastní vzhled přehrávače. Nejde však o globální přepínač, nýbrž o chování konkrétní aplikace v určitém zobrazení.
Čtyři z pěti říjnových změn přehrávače Android Auto představují krok vpřed. Ta pátá vyvolala spor, který jen tak neutichne. Google zatím dává najevo, že reakce uživatelů sleduje, ale zda jim vyjde vstříc, zůstává otevřené.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík