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Svůj drahý čas si přebytečně neutrácejme v obchodech

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Dennívýzva
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Z pultů ještě nevymizel letní sortiment a už nás chamtiví obchodníci fackují zbožím s vánoční tématikou. Je tedy na nás, jak budeme umět odolávat jejich tlaku, jak si "utratíme" svůj čas.
Svůj drahý čas si přebytečně neutrácejme v obchodech

Svůj drahý čas si přebytečně neutrácejme v obchodech

Zdroj: IMG-20261007-WA0010.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 04:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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