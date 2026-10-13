Voda čokoládu nemusí zkazit. Dá se s ní vyšlehat pěna bez vajec a smetany

Čokoládová pěna může vzniknout jen z čokolády a vody. Směs se nejprve zahřeje dohladka a pak šlehá při chlazení. Rozhoduje množství vody i okamžik, kdy odložíte metlu.
Máte čokoládu, ale chybí vejce a smetana? Dezert nemusí čekat na další nákup. Francouzský fyzikální chemik Hervé This vymyslel postup nazvaný chocolat chantilly: čokoládu rozpustíte ve vodě a směs vyšleháte nad ledem. Podle
výzkumného ústavu INRAE jej představil už v roce 1995. Název odkazuje na způsob přípravy šlehačky, smetana však v receptu není. První pokus vychází z 225 gramů čokolády a 200 gramů vody. Pro 200gramovou tabulku odpovídá stejnému poměru přibližně 178 gramů vody. Jak připravit čokoládovou pěnu ze dvou surovin
Pro první pokus se držte jedné konkrétní receptury.
Hervé This uvádí 225 gramů obyčejné tabulkové čokolády na 200 gramů vody. Praktickou volbou je neplněná hořká čokoláda. Připravte si také menší rendlík nebo kovovou misku, větší nádobu na chladicí lázeň a ruční metlu.
Do samotného dezertu patří:
225 g čokolády, 200 g pitné vody, přibližně 200 ml.
Led a studená voda slouží pouze k vnějšímu chlazení. Lázeň nesmí natéct do čokoládové směsi.
Do rendlíku dejte odměřenou vodu a čokoládu nalámanou na kousky. Mírně zahřívejte a míchejte, až vznikne hladká tekutá směs. Teprve potom začněte s chlazením. Nádobu přesuňte do větší mísy se studenou vodou a ledem. Pokud ji měníte za kovovou misku, přelijte do ní celou směs. Šlehejte metlou tak, abyste do směsi vnášeli vzduch. Zpočátku bude připomínat řídkou čokoládovou omáčku. Jakmile zesvětlá, zhoustne a metla začne zanechávat stopy, které hned nemizí, přestaňte. Cílem je měkká pěna, nikoli co nejtužší hmota. Rozdělte ji do misek nebo skleniček. Lze ji podávat po krátkém ustálení nebo uložit do chladničky. Proč větší množství vody čokoládu nemusí zkazit
Varování před vodou má reálný základ. Při rozpouštění čokolády na polevu mohou malé kapky nebo zkondenzovaná pára způsobit, že se hladká hmota změní v hrudkovitou.
Exploratorium ale rozlišuje malé příměsi vody a rozpouštění s větším množstvím tekutiny. V druhém případě může vzniknout hladká směs.
U pěny se právě taková směs připravuje záměrně. Při zahřívání se tuk čokolády rozptýlí ve vodě do drobných kapek a cukr se rozpouští. Vznikne emulze. Metla do ní přidá vzduch a při chlazení část kakaového másla krystalizuje. Vytvořená struktura pomáhá udržet vzduchové bublinky, jak
This vysvětluje na schématu přípravy.
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Vedle množství vody záleží i na teplotě. Na
semináři AgroParisTech–INRAE z února 2024 zhoustla rozpuštěná čokoláda po přidání studené vody, zatímco v jiném pokusu s horkou vodou tento jev nenastal. Šlo o kuchařskou demonstraci s konkrétní čokoládou, nikoli univerzální hranici pro všechny tabulky.
Pro domácí přípravu z toho plyne důležité rozlišení: přilévat trochu studené vody do samotné rozpuštěné čokolády není stejný postup jako společně zahřívat celou odměřenou dávku vody a čokolády. Chladicí lázeň přijde až po dosažení hladké směsi.
Poměr vody a rychlost chlazení čtěte společně
Návody na chocolat chantilly nemají vždy stejná čísla. Kuchař
Chris Young ve své receptuře používá 100 gramů čokolády a 100 mililitrů vody. Doporučuje studenou lázeň bez ledu, aby směs nechladla příliš rychle. This naopak připouští led jako způsob, jak chlazení urychlit. Ruční metla vnáší do chladnoucí směsi vzduch. Jakmile pěna zesvětlá a drží stopy po metle, je čas přestat šlehat.
Po přepočtu na stejných 100 gramů čokolády vychází Thisův poměr na přibližně 89 gramů vody, Youngův přibližně na 100. Rozdíl je asi 11 gramů vody na každých 100 gramů čokolády. Jde o srovnání zveřejněných receptur, ne o test, který z poměrů chutná lépe. Pro 200gramovou tabulku odpovídá Thisovu poměru přibližně 178 gramů vody.
Společný základ obou návodů je důležitější než rozdílná lázeň: nejprve hladká směs, potom vnášení vzduchu při chlazení a včasné ukončení šlehání. Pokud si vyberete postup s ledem, nečekejte na určitý počet minut. Sledujte zesvětlení a stopy po metle. Při dalším pokusu si poznamenejte použitou čokoládu, dávku vody a způsob chlazení; bez toho se obtížně poznává, co změnilo výsledek.
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Pokud směs při chlazení přejde z měkké pěny do zrnité hmoty, další šlehání nemusí pomoci. Young doporučuje znovu ji rozpustit a začít s chlazením a šleháním od začátku. Jemně ji tedy zahřejte dohladka a při opakování skončete dříve. Tato oprava se týká konzistence; nepomůže odstranit připálenou chuť.
Při podávání můžete nechat vyniknout samotnou čokoládu. Ovoce či jiné ozdoby jsou volitelný doplněk a už rozšiřují recept ze dvou surovin. Ani vynechání smetany automaticky neříká nic o složení použité tabulky: pokud potřebujete dezert bez mléčných složek, zkontrolujte její obal.
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