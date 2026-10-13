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Voda čokoládu nemusí zkazit. Dá se s ní vyšlehat pěna bez vajec a smetany

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Čokoláda a voda stačí na pěnu bez vajec a smetany. Postup Hervého Thisse počítá s hladkou teplou směsí, chlazením a včasným ukončením šlehání.
Tekutá čokoláda stékající ze stěrky.

Tekutá čokoláda stékající ze stěrky.

Zdroj: cyclonebill / Wikimedia / CC BY-SA 2.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 20:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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