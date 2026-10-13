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Jak se dotknout nebe na pražském Výstavišti

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Dennívýzva
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Co nás spojuje s lidmi, jejichž život se odehrává v úplně jiném světě? A může umění překlenout vzdálenost mezi odlišnými kulturami? Právě tyto otázky…
13. IMG_3473 (2)

13. IMG_3473 (2)

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 18:38

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