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Muž na mamografu

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V pátek jsem byla na mamografu. To my ženy jednou za dva roky v rámci screeningu musíme, nebo bychom určitě měly.
Muž na mamografu

Muž na mamografu

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/alarconaudiovisual-mammography-2416942-1280.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.10.2026 03:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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